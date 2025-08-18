Diputados confirmó la sesión que tratará los vetos de Milei a jubilaciones y discapacidad

Córdoba: las 18 listas que competirán en octubre
Córdoba renueva nueve bancas en Diputados y 18 listas se presentaron para competir en las elecciones de octubre. La fragmentación y la diversidad de fuerzas prometen un escenario electoral intenso.
La Cámara Baja confirmó la convocatoria para el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 12. Además de debatir el rechazo a emergencia en discapacidad y la reforma jubilatoria, se suman los proyectos de los gobernadores y la comisión investigadora por la causa $LIBRA.Política18 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) El próximo miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados tendrá una de las sesiones más impotantes del año ya que abordará los vetos promulgados por el presidente Javier Milei contra el aumento de las jubilaciones y ala Ley de Emergencia en Discapacidad.
El temario incluye, además, los proyectos impulsados por los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
Además, se tratará la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, que también fue vetada por Milei luego de la catástrofe ambiental que sufrió la ciudad. El temario incluye proyectos para modificar el huso horario, la reforma del Régimen Penal Tributario, y la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA.
Vale recordar que esta sesión fue solicitada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para siempre y Coalición Cívica. Estos proyectos ya aprobados por el Congreso significaron un duro revés para el Gobierno de Milei, que perdió 12 votaciones consecutivas.
En este marco, Milei se reunió con un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques aliados para asegurar los votos y blindar los vetos que golpean a dos de los sectores más débiles de la sociedad.
La intendenta de Despeñaderos será segunda en la lista que conduce Juan Schiaretti en el espacio Provincias Unidas.
Si bien el cierre de lista está pautado para las 0 horas del domingo 17 de agosto, desde las 18 de del sábado comenzaron a firmar los candidatos en la sede de Partido Justicialista ubicada en la calle Matheu, donde se definió a Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad, para Diputados
Lo anunció con un posteo en su cuenta de X: "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar"
El diputado radical dijo que las condiciones requeridas por los libertarios para aceptar demandaban obediencia sin matices, algo que, consideró, no podía aceptar. “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio”, dijo.
Leticia Medina, secretaria adjunta de Adioc, criticó duramente a los legisladores cordobeses que votaron en contra del financiamiento universitario y advirtió sobre la pérdida de autonomía y el impacto negativo en las universidades públicas de la provincia.
