Diputados confirmó la sesión que tratará los vetos de Milei a jubilaciones y discapacidad

(SN; con información de NA) El próximo miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados tendrá una de las sesiones más impotantes del año ya que abordará los vetos promulgados por el presidente Javier Milei contra el aumento de las jubilaciones y ala Ley de Emergencia en Discapacidad.

El temario incluye, además, los proyectos impulsados por los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Además, se tratará la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, que también fue vetada por Milei luego de la catástrofe ambiental que sufrió la ciudad. El temario incluye proyectos para modificar el huso horario, la reforma del Régimen Penal Tributario, y la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA.

Vale recordar que esta sesión fue solicitada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para siempre y Coalición Cívica. Estos proyectos ya aprobados por el Congreso significaron un duro revés para el Gobierno de Milei, que perdió 12 votaciones consecutivas.

En este marco, Milei se reunió con un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques aliados para asegurar los votos y blindar los vetos que golpean a dos de los sectores más débiles de la sociedad.