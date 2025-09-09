Túnez: denunciaron ataque a un barco con ayuda humanitaria a Franja de Gaza

(SN; con información de NA) Durante la madrugada de este martes, la flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Franja de Gaza fue atacada por “un dron” cerca de Túnez, que impactó en uno de los barcos.

La Flotilla Global Sumud denunció en la red social Instagram que uno de sus barcos, el “Familia”, fue "impactado por un dron en aguas tunecinas”, cita el sitio RFI. La organización de activistas compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote, en el que se oye un zumbido; a continuación, se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión que iluminó la zona con un destello.

Otro de los videos publicados por la flotilla, que según se afirma fue grabado desde otro barco, muestra una masa luminosa impactando contra un buque.

Un periodista de la AFP que llegó rápidamente a la localidad costera Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, pudo ver el barco rodeado por otras naves y el fuego que se desató fue controlado. La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, informó de daños materiales y denunció “actos de agresión destinados a descarrilar (su) misión”.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, residente en Túnez y se desplazó durante la noche al puerto, compartió en la red social X el video de la cámara de vigilancia del barco. Ella mencionó los siguientes puntos en un mensaje escrito que ofreció a la prensa: “1. Ruido de lo que la tripulación identificó como un dron. 2. La tripulación da la alarma y pide ayuda. 3. Explosión. Saquen sus propias conclusiones”.

“Si se confirma que se trata de un ataque con drones, sería (…) una agresión contra Túnez y la soberanía tunecina”, declaró Albanese a los periodistas en Sidi Bou Said.

La AFP solicitó comentarios al ejército israelí, pero no obtuvo respuesta inmediata, indica el sitio RFI.

Los barcos de la Flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe) tienen previsto llegar a Gaza a mediados de septiembre para llevar ayuda humanitaria, tras dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

Por otra parte, cientos de personas acudieron al puerto de la población, ubicada cerca del palacio presidencial de Cartago, gritando “Palestina libre, Palestina libre” y el número creció hasta sumar más de mil.

En una de las embarcaciones viaja la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Ávila, con el objetivo de “abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino”, según sus organizadores.

También se embarcó la referente del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores de la República Argentina), Cele Fierro, quien desempeñó el cargo de diputada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 10 de diciembre de 2023 y el 12 de diciembre de 2024, en el marco de la rotación que establece la alianza cuatripartita Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.