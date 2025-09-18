Senado: Milei enfrenta otra votación por el veto a los ATN

(SN; Buenos Aires) El Senado debatirá este jueves desde las 11 la ratificación de la ley que dispone la distribución coparticipable de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un escenario político desfavorable para el gobierno de Javier Milei. El oficialismo podría sufrir una nueva derrota parlamentaria, luego de que Diputados insistiera con las leyes de Emergencia Pediátrica y de financiamiento universitario.

El proyecto de los ATN fue impulsado por los gobernadores y aprobado en julio por la Cámara alta con 56 votos afirmativos y uno en contra, en una sesión a la que no asistieron los senadores libertarios ni aquellos que responden a mandatarios con acuerdos con La Libertad Avanza. Para ratificar la norma, el Senado deberá reunir los dos tercios de los votos y luego enviarla nuevamente a Diputados.

El debate se da en medio de una relación conflictiva entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, marcada por las tensiones derivadas del reparto de fondos y por el clima electoral de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.

La sesión de este jueves también incluye en el temario el tratamiento de otros proyectos con dictamen, entre ellos la creación del Sistema de Alerta Sofía, el aumento de penas por accidentes viales, modificaciones en la normativa sobre manejo del fuego y la incorporación de la atrofia muscular espinal al régimen de detección temprana de patologías en recién nacidos.

Además, se discutirá la media sanción de la llamada Ley Nicolás, que busca prevenir la mala praxis y los diagnósticos erróneos tras la muerte de un joven por una meningitis no detectada a tiempo.