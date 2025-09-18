Senado: Milei enfrenta otra votación por el veto a los ATN

Anisacate: un despiste terminó con un auto en la cuneta, boca arriba
Una joven de 26 años perdió el control de su Chevrolet Onix en Anisacate y despistó hacia la cuneta. No sufrió heridas ni fue necesario su traslado.
La Cámara alta debate hoy el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional. El oficialismo llega debilitado tras la derrota en Diputados.18 de septiembre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El Senado debatirá este jueves desde las 11 la ratificación de la ley que dispone la distribución coparticipable de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un escenario político desfavorable para el gobierno de Javier Milei. El oficialismo podría sufrir una nueva derrota parlamentaria, luego de que Diputados insistiera con las leyes de Emergencia Pediátrica y de financiamiento universitario.
El proyecto de los ATN fue impulsado por los gobernadores y aprobado en julio por la Cámara alta con 56 votos afirmativos y uno en contra, en una sesión a la que no asistieron los senadores libertarios ni aquellos que responden a mandatarios con acuerdos con La Libertad Avanza. Para ratificar la norma, el Senado deberá reunir los dos tercios de los votos y luego enviarla nuevamente a Diputados.
El debate se da en medio de una relación conflictiva entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, marcada por las tensiones derivadas del reparto de fondos y por el clima electoral de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.
La sesión de este jueves también incluye en el temario el tratamiento de otros proyectos con dictamen, entre ellos la creación del Sistema de Alerta Sofía, el aumento de penas por accidentes viales, modificaciones en la normativa sobre manejo del fuego y la incorporación de la atrofia muscular espinal al régimen de detección temprana de patologías en recién nacidos.
Además, se discutirá la media sanción de la llamada Ley Nicolás, que busca prevenir la mala praxis y los diagnósticos erróneos tras la muerte de un joven por una meningitis no detectada a tiempo.
Vecinos de Anisacate y Dique Chico recibieron llamados y mensajes falsos que ofrecen trabajos de mantenimiento; la Cooperativa recomienda no brindar datos ni ingresar a enlaces sospechosos.
Javier Milei encabezará un acto en el Parque Sarmiento de Córdoba para relanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Unas 100 mil personas se movilizaron por las calles de la capital provincial en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al veto impuesto por Javier Milei. Estudiantes y trabajadores encabezaron una histórica movilización que finalizó con un rotundo rechazo legislativo al ajuste del Presidente.
Se trata de la cumbre de legisladores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, quienes avanzaron en la conformación parlamentaria para el tratamiento de leyes unificadas en áreas, como seguridad, ambiente, obras públicas y promoción industrial, entre otras.