Tiempo en Alta Gracia: miércoles a pleno sol y con viento protagonista

Tiempo en Alta Gracia: martes a pleno sol y una semana que irá subiendo la temperatura
Este martes se presenta con buen tiempo en Alta Gracia. El pronóstico anticipa varios días de calor en aumento y una chance de lluvias hacia el sábado.
Jornada estable en Alta Gracia, con cielo despejado, calor moderado y ráfagas intensas. No se esperan lluvias y el buen tiempo se mantiene en los próximos días.
(SN; Alta Gracia) Este miércoles se presenta con condiciones típicamente veraniegas en la ciudad. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con una temperatura máxima estimada en 32 °C y una mínima de 16 °C.
No hay probabilidad de precipitaciones y el dato a tener en cuenta será el viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas abiertas.
Pronóstico extendido
El tramo final de la semana combinará calor, algo de inestabilidad y un alivio térmico hacia el inicio de la próxima.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
