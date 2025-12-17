Tiempo en Alta Gracia: miércoles a pleno sol y con viento protagonista

(SN; Alta Gracia) Este miércoles se presenta con condiciones típicamente veraniegas en la ciudad. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con una temperatura máxima estimada en 32 °C y una mínima de 16 °C.

No hay probabilidad de precipitaciones y el dato a tener en cuenta será el viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas abiertas.

Pronóstico extendido

Jueves: aumento de nubosidad, con una máxima de 32 °C y mínima de 19 °C. Sin lluvias.

aumento de nubosidad, con una máxima de 32 °C y mínima de 19 °C. Sin lluvias. Viernes : jornada muy calurosa, con máxima que podría llegar a los 34 °C. Probabilidad de precipitaciones baja o nula.

: jornada muy calurosa, con máxima que podría llegar a los 34 °C. Probabilidad de precipitaciones baja o nula. Sábado: cambio en las condiciones. Se esperan tormentas aisladas, con una máxima de 32 °C y mínima de 22 °C.

cambio en las condiciones. Se esperan tormentas aisladas, con una máxima de 32 °C y mínima de 22 °C. Domingo: inestabilidad parcial, con probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 29

El tramo final de la semana combinará calor, algo de inestabilidad y un alivio térmico hacia el inicio de la próxima.