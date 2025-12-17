Alta Gracia: el ventiluz fue la entrada, las esposas la salida

Causa Dalmasso: el fiscal busca hacer un juicio que la ley impide
A plena luz, un intruso de 36 años fue detenido tras colarse por un ventiluz en una casa de barrio Pouluyan. La siesta se quebró cuando la policía lo atrapó in fraganti.Policiales17 de diciembre de 2025Víctor Hughes
(SN; Alta Gracia) La tarde caía lenta en barrio Pouluyan. Eran cerca de las 14 cuando el silencio se cortó con una llamada al 911: alguien había cruzado un límite que no debía.
La casa, en calle Mosconi al 500, todavía estaba habitada por la calma. Su dueño, un hombre de 79 años, alertó que un desconocido se había colado por un ventiluz. No hubo testigos del ingreso, pero sí una señal clara: el vidrio forzado, la abertura violentada, la casa dejada de ser refugio.
Personal policial de la Sección Motocicletas llegó rápido. Adentro, todavía estaba el intruso. Tenía 36 años y no había logrado irse. Fue aprehendido en el interior de la vivienda, con el rastro del daño todavía fresco.
La inspección confirmó lo evidente: el ventiluz roto marcaba el punto de quiebre. El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.
La casa volvió al silencio. Afuera, el barrio siguió con su tarde, como si nada hubiera pasado. Pero puertas adentro, la siesta ya no era la misma.
El ataque ocurrió de madrugada. Dos hombres fueron agredidos con una botella de vidrio y terminaron con heridas en el rostro y el cuello. El presunto autor fue detenido horas después.
El accidente ocurrió sobre la carretera S-495, donde el coche de la empresa Javitours chocó contra un montículo de tierra.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
Un Fiat Grand Siena despistó esta mañana en el kilómetro 796 de la Ruta 36. El conductor, un hombre de 47 años, no sufrió lesiones de gravedad.
La Departamental informó la detención de dos sujetos que golpearon a un hombre con cadenas y hasta lo amenazaron con arma de fuego.
El próximo fin de semana Alta Gracia vivirá una gran noche de orgullo y emoción para celebrar el talento, el compromiso y el gran nivel de los deportistas de la ciudad.
Los controles se realizaron en diferentes barrios de la ciudad y contaron con la participación de efectivos policiales, personal municipal y el Cuerpo de Acción Preventivo Interinstitucional (C.A.P.I).
El artículo 75 del Presupuesto 2026 enviado al Congreso "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. El Presupuesto obtuvo dictamen este martes y podría ser aprobado mañana en Diputados.
El Gobierno argumentó que busca "ordenar el marco normativo vigente", pero organizaciones ambientales alertan que el proyecto afecta la regulación hídrica de cuencas enteras y genera una desprotección estructural de reservas estratégicas.
A diez meses de su desaparición en la localidad de Ballesteros Sud, la familia pidió actualizar la imagen del niño y aumentar la recompensa oficial.