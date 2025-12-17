Alta Gracia: el ventiluz fue la entrada, las esposas la salida

(SN; Alta Gracia) La tarde caía lenta en barrio Pouluyan. Eran cerca de las 14 cuando el silencio se cortó con una llamada al 911: alguien había cruzado un límite que no debía.

La casa, en calle Mosconi al 500, todavía estaba habitada por la calma. Su dueño, un hombre de 79 años, alertó que un desconocido se había colado por un ventiluz. No hubo testigos del ingreso, pero sí una señal clara: el vidrio forzado, la abertura violentada, la casa dejada de ser refugio.

Personal policial de la Sección Motocicletas llegó rápido. Adentro, todavía estaba el intruso. Tenía 36 años y no había logrado irse. Fue aprehendido en el interior de la vivienda, con el rastro del daño todavía fresco.

La inspección confirmó lo evidente: el ventiluz roto marcaba el punto de quiebre. El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

La casa volvió al silencio. Afuera, el barrio siguió con su tarde, como si nada hubiera pasado. Pero puertas adentro, la siesta ya no era la misma.