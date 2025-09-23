Alta Gracia: este miércoles la ciudad celebra a su Santa Patrona

Alta Gracia: con actividades de prevención llega a la ciudad la "Semana del corazón"
Se trata de una jornada informativa y de concientización en torno a la importancia de cuidar la salud cardiovascular, la cual tendrá lugar en la Plaza Solares.
La comunidad acompañará la misa y procesión en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced; habrá cortes de calles y asueto municipal.Municipales23 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este miércoles 24 de septiembre, nuestra ciudad celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, patrona de Alta Gracia. La fecha también se conmemora como el “Día de la Ciudad”, según la Carta Orgánica Municipal.
La misa central se realizará a las 16 horas en la explanada de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. A las 17 horas, partirá la tradicional procesión por las calles céntricas, que cada año convoca a vecinos y vecinas a acompañar a la patrona y renovar el fervor de esta celebración tan significativa para la comunidad.
Por la festividad, las áreas municipales permanecerán cerradas al público, manteniéndose solo las guardias esenciales. La atención habitual se retomará el jueves 25. La recolección de residuos funcionará con normalidad y los museos municipales estarán abiertos.
Para garantizar la seguridad de quienes participen de la procesión, se dispondrán cortes de tránsito en las siguientes calles:
Vecinos y vecinas están invitados a sumarse a la misa y la procesión, que representan uno de los momentos más tradicionales y sentidos de Alta Gracia.
El municipio organizó un evento en el Club Los Andes con música, actividades y sorpresas, reconociendo a los adultos mayores como protagonistas de la jornada.
El encuentro será el próximo viernes en el club Los Andes y se espera por diferentes actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas dedicadas a vecinos jubilados de la ciudad, quienes pueden retirar la entrada gratuita en el municipio.
El Gobierno de Alta Gracia organizará el próximo viernes 19 de septiembre una jornada especial para jubilados y jubiladas, con actividades, shows y sorpresas.
Para celebrar el Día del Maestro y el Día del Profesor, la Municipalidad de organiza en el Cine Teatro Monumental Sierras un evento gratuito para todos los docentes de la ciudad.
Se trata de la primera obra pública de la ciudad que estuvo vinculada a la histórica acequia jesuítica, la cual abastecía de agua al Tajamar desde la represa en el encuentro de los arroyos Estancia Vieja y Los Paredones, cauces antiguamente aprovechados por los comechingones que habitaron la zona.
Cielo despejado y ascenso térmico marcan el inicio de una jornada primaveral, con máxima cercana a 22 grados y noche fresca.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
La licenciada Susana Aranda destacó la importancia de respetar el ritmo circadiano y consumir la última comida del día temprano y liviana para mejorar metabolismo y prevenir problemas de peso.
La cooperativa de Anisacate y el gobierno de Córdoba pusieron en marcha los primeros reconectadores inteligentes del país, marcando un hito en la modernización del servicio eléctrico.
Delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron televisores, micrófonos y la bandera de ceremonia. La institución carece de vigilancia nocturna y su alarma lleva tres años sin funcionar.