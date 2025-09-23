Alta Gracia: este miércoles la ciudad celebra a su Santa Patrona

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 24 de septiembre, nuestra ciudad celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, patrona de Alta Gracia. La fecha también se conmemora como el “Día de la Ciudad”, según la Carta Orgánica Municipal.

La misa central se realizará a las 16 horas en la explanada de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. A las 17 horas, partirá la tradicional procesión por las calles céntricas, que cada año convoca a vecinos y vecinas a acompañar a la patrona y renovar el fervor de esta celebración tan significativa para la comunidad.

Por la festividad, las áreas municipales permanecerán cerradas al público, manteniéndose solo las guardias esenciales. La atención habitual se retomará el jueves 25. La recolección de residuos funcionará con normalidad y los museos municipales estarán abiertos.

Para garantizar la seguridad de quienes participen de la procesión, se dispondrán cortes de tránsito en las siguientes calles:

Av. Belgrano, entre Urquiza y Calle del Molino, desde las 14 horas.

España, entre Intendente Martínez y Maipú, desde las 16 horas.

Urquiza, entre España y Av. Belgrano, desde las 16 horas.

Vecinos y vecinas están invitados a sumarse a la misa y la procesión, que representan uno de los momentos más tradicionales y sentidos de Alta Gracia.