Alta Gracia: se presentó la temporada de verano en la ciudad

Alta Gracia: secuestraron 23 motos en un nuevo operativo de control vehicular
Inspectores municipales realizaron controles en avenidas y arterias clave de la ciudad. Se verificó documentación, uso de casco y escapes antirreglamentarios.
El Indio Lucio Rojas, Los Herrera y La Clave Trío estuvieron presentes en el lanzamiento junto al Gobierno local. "Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una forma de vivir la cultura", dijo el intendente Marcos Torres Lima.
(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local presentó la temporada de verano en la ciudad junto a tres de los artistas que actuarán durante el próximo Encuentro Anual de Colectividades.
El Indio Lucio Rojas, Los Herrera y Martín Ferrera de La Clave Trío acompañaron al intendente Marcos Torres Lima, al viceintendente Jorge de Napoli, al presidente de Colectividades, Iván Poletta, y al secretario de Turismo del municipio Mauro Proto.
Oficialmente se presentó la edición número 37 de la fiesta mayor de la ciudad, que el próximo año se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero con la participación de más de 25 carpas gastronómicas y un sinfín de experiencias para descubrir y celebrar a las culturas del mundo que cada año se reúnen en Alta Gracia. En materia de espectáculos, se presentarán artistas como El Indio Lucio Rojas, Magui Olave, Los 4 de Córdoba y Los Herrera, entre muchos más. Además de los tradicionales ballets de los distintos países participantes que con orgullo y talento colmarán de tradición los escenarios en el gran predio de la ciudad.
El Intendente Marcos Torres remarcó el espíritu de la temporada. “Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una forma de vivir la cultura”, dijo y agregó: “Alta Gracia es Cultura Viva, lo disfrutemos y vivamos entre todos”.
Por su parte, El Indio Lucio Rojas destacó su vínculo con Alta Gracia. “Yo desde los inicios siempre estuve en Colectividades. agradezco mucho la oportunidad y cómo abren el abanico para que todos los artistas y cantores populares podamos encontrarnos”, expresó. Además destacó “que se tome la decisión de levantar la bandera de la fiesta popular”.
Por otra parte, se presentó la próxima edición del Festival Mionca, uno de los favoritos del público. La edición de este año llega con más de 40 carritos gastronómicos al Parque del Sierras Hotel. Aquí se esperan espectáculos de primer nivel conformados exclusivamente por artistas cordobeses, entre los que destacan propuestas como Los Mentidores, Hipnótica y los locales de Sur Kamikaze, entre otros.
Una ciudad, todas las propuestas
Además de los dos festivales insignia del verano, la temporada de Alta Gracia se destaca por una diversidad de propuestas, con actividades gratuitas prácticamente todos los días en distintos espacios públicos de la ciudad. Cine infantil, cine de terror, circo, teatro, música en vivo son algunas de las propuestas que coparán las calles de la ciudad del Tajamar durante todo el verano. Además se destacan otras propuestas que ya son un clásico de la ciudad, como el “Peñazo en la Costanera”, que llena de música y disfrute la vera del arroyo Chicamtoltina, o las “Intervenciones Urbanas” que invaden las principales arterias de la ciudad con espectáculos y promociones especiales en los distintos comercios de la ciudad, que contribuye al fortalecimiento del sector gastronómico-comercial.
