Alta Gracia: comenzó el adoquinado en Bv. Los Comechingones

Alta Gracia: comunicaron trabajos de mejora en barrio 1° de Mayo
El municipio inició los trabajos en una arteria clave que conecta barrios y mejora la accesibilidad en el ingreso desde Ruta C-45.
(SN; Alta Gracia) Este martes 23 de septiembre comenzaron las obras de consolidación vial en boulevard Los Comechingones, una de las arterias estratégicas de la ciudad. Los trabajos contemplan la ejecución de 3.420 metros cuadrados de pavimento articulado en el sector norte de la calle, entre los barrios Portales del Sol, Paravachasca y Horizonte Nuevo Liniers II.
El proyecto incluye la construcción de calzada con adoquines intertrabados, la preparación de base y sub-base granular, nivelación, compactación del terreno y todas las tareas complementarias necesarias para garantizar durabilidad y calidad.
Según informó el municipio, la intervención permitirá mejorar el tránsito vehicular, la accesibilidad, la transitabilidad y la integración urbana. El boulevard constituye un acceso estratégico desde Ruta Provincial C-45 y es utilizado por el transporte urbano de pasajeros. En la zona se encuentran además el Centro de Salud Nº 12 Dr. Faustino Tronge, la plaza y la cancha de fútbol que funcionan como espacios de encuentro comunitario.
La obra se suma a mejoras previas en el sector, como la construcción de nuevas redes cloacales y la puesta en valor del Centro de Salud Nº 12. Con estas acciones, el municipio busca optimizar la circulación, jerarquizar el espacio público y contribuir al desarrollo urbano sostenible de la ciudad.
El municipio organizó un evento en el Club Los Andes con música, actividades y sorpresas, reconociendo a los adultos mayores como protagonistas de la jornada.
