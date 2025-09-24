Represión en el Congreso: otro miércoles de golpes en la marcha de jubilados

Consumo: cayeron las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas
Este martes, el Indec reportó una caída en las ventas superior a los dos puntos correspondiente a julio.
Al menos dos personas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad, e trata de un trabajador de prensa y una mujer, quienes debieron ser asistidos.
(SN; con información de C5N) Al menos dos personas fueron golpeadas por el personal de seguridad en las inmediaciones del Congreso en el marco de una nueva marcha de jubilados que se realiza los miércoles para exigir un aumento en los haberes y el bono mensual.
El periodista Bernardo Magnago advirtió en el móvil desde los alrededores del Congreso en Argenzuela, por C5N, que dos personas fueron agredidas en la movilización de los jubilados y detalló que se trata de "un joven trabajador de prensa y una señora mayor, que fue atendida por sus compañeros. No terminan de reaccionar". Además, los manifestantes marcaron que fueron atacados con un casco.
En tal sentido, subrayó el megaoperativo en la zona: "El tránsito está cerrado porque los alrededores del Congreso están vallados. El operativo de la Policía es impresionante, con una enorme cantidad de efectivos de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Prefectura. Las personas que están acá dijeron a la mujer le habría pegado un prefecto".
Se trata de números interanuales, con una retracción que se graficó en la bajas ventas, caída de la producción y del empleo, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA).
Desde la oposición presentaron una moción de censura contra el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y ampliaron una denuncia penal contra Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
A pesar de que hace semanas el equipo económico del Gobierno de Milei se burlaba de las críticas por los incrementos intermitentes del precio de la divisa estadounidense, este viernes el Poder Ejecutivo Nacional vendió unos 678 millones de dólares para contener su valor, que supera los 1500 pesos.
El indicador avanza en el inicio de la jornada del jueves y alcanza los 1.438 puntos, número al que había llegado por última vez en septiembre de 2024. Los títulos soberanos se desploman entre un 1,71% y un 2,17%. El S&P Merval cae 2,4% y los ADR retroceden hasta 4%.
La investigación de la ANDIS reveló “irregularidades”, “sobreprecios” y “direccionamiento” en contratos, especialmente con la droguería Suizo Argentina, que dejó en evidencia el entramado de corrupción entre la familia Kovalivker y el gobierno de Javier y Karina Milei.
La comunidad acompañará la misa y procesión en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced; habrá cortes de calles y asueto municipal.
Los empleados de la petroquímica de Río Tercero denuncian que la empresa vació sus arcas y realizó maniobras fraudulentas, mientras se desarrolla una nueva mesa de negociación para definir reincorporaciones e indemnizaciones.
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.
El Tribunal Ético de Opinión denunció un “genocidio por goteo” contra adultos mayores: jubilaciones deterioradas, recortes en salud y represiones que afectan directamente su vida y dignidad bajo la gestión de Javier Milei.
El Intendente de Alta Gracia y el gobernador santafecino sellaron el convenio para la recuperación de este histórico espacio de la ciudad.