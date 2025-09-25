Tiempo en Alta Gracia: sol, viento y temperatura agradable

Tiempo en Alta Gracia: sol y calor en el día de la patrona
Con temperaturas cercanas a 25 grados, la ciudad celebra este miércoles la festividad en honor a la Virgen con misa y procesión.
Jornada soleada y sin lluvias en Alta Gracia, con máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. El viento será leve y el clima invitará a disfrutar al aire libre.Sociedad25 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La ciudad vivirá hoy una jornada tranquila y casi sin sorpresas, cielo despejado, buenas condiciones para estar al aire libre y una oscilación térmica moderada.
La temperatura mínima se registró en torno a los 10 °C en las primeras horas, mientras que la máxima trepará hasta los 23 °C. El viento soplará con intensidad moderada, entre 15 y 25 km/h, con posibles ráfagas puntuales, principalmente del sector noreste.
No se espera lluvia durante el día, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. La humedad se mantendrá cerca del 60 %, mientras que la presión atmosférica rondará los 1026 hPa.
En cuanto al índice UV, se prevé que alcance valores altos durante las horas del mediodía, por lo que se recomienda protección solar para quienes permanezcan al sol.
Tendencia para los próximos días
El viernes podría traer algo de nubosidad y alguna lluvia aislada por la tarde-noche, con temperaturas todavía agradables. Durante el fin de semana, se espera el regreso del sol: sábado mayormente despejado y domingo con ascenso de la temperatura.
