LLA: Bullrich apuntó contra Espert, "No podemos aceptar personas aliadas al narco"

(SN; Buenos Aires) La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al economista José Luis Espert por presuntos vínculos con Fred Machado, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Bullrich sugirió que Espert debería bajar su candidatura a diputado nacional.

La ministra se refirió al documento de la justicia de Texas que indicaría que Machado le habría girado 200 mil dólares a Espert en 2019. “Hace falta una explicación”, dijo Bullrich en radio La Red, y agregó que es importante conocer si la explicación presentada ante la justicia electoral es válida.

Bullrich sostuvo que “no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco. No aliadas, que haya recibido plata” y pidió que la situación se aclare de inmediato.

Estas declaraciones contrastan con la defensa que realizó Javier Milei, quien calificó el caso como “chimentos de peluquería” y rechazó que la investigación judicial de Estados Unidos tenga relevancia para la campaña.

Según fuentes de la interna libertaria, el escándalo ha concentrado la atención sobre Espert y ha dificultado su participación en actos y entrevistas, convirtiéndose en el tema central de sus apariciones públicas.