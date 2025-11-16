Córdoba: en un impactante choque, dos mujeres resultaron heridas

Provinciales16 de noviembre de 2025 Redacción SN
choque

(SN; Córdoba) Durante la tarde del sábado ocurrió un impactante accidente en la ciudad de Córdoba, precisamente en avenida Juan B. Justo, cuando una conductora intentó girar a la izquierda en una esquina no semaforizada.

Un video difundido desde el 911 de la Policía muestra como el primer impacto se produce por alcance, cuando un Volkswagen Gol intentaba girar a la izquierda en avenida Juan B. Justo al 9.200, en barrio Guiñazú.

El vehículo que sufrió el choque giró por inercia y otro auto que venía en la dirección opuesta también lo golpeó fuertemente.

Por el hecho, la conductora sufrió un fuerte traumatismo de cráneo, y terminó atrapada en su habitáculo durante un buen tiempo, debido a la destrucción del vehículo.

Personal de Bomberos logró socorrerla, y fue trasladada al hospital Elpidio Torres.

A su vez, la conductora del auto de la primera colisión también fue atendida, tras sufrir un golpe en la cabeza.

