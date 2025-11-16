Tiempo en Alta Gracia: domingo de viento sur y ráfagas de 70 kilómetros

Tiempo en Alta Gracia: sábado de tormentas eléctricas y chaparrones intensos
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas.
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo una jornada de mucho viento y con algunas nubes cubriendo el cielo.
La máxima estimada es de 25 grados, mientras que la mínima alcanzó los 15°. En horas de la siesta se espera la presencia intermitente de los rayos del sol, aunque predominará la nubosidad.
Por otro lado y, tal como viene ocurriendo en los últimos días, el viento será protagonista a lo largo del día. Se estima que las ráfagas superen los 70 kilómetros por hora, con viento de dirección sur.
Amigos, artistas y referentes culturales recordaron la trayectoria de Yul Borea, músico de larga presencia en la escena local, cuyo legado permanece como parte de la identidad artística de Alta Gracia.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El torneo será en Colonia Caroya entre el 21 y 24 de noviembre, donde participarán equipos de todo el país.
La central obrera reclamó un ámbito de diálogo tripartito con el Gobierno y alertó que no aceptará modificaciones que afecten los convenios colectivos ni los derechos adquiridos.
El Ministerio de Desarrollo Humano y la SENAF presentaron en Alta Gracia el programa Más Familia, que busca garantizar un entorno afectivo a niños y adolescentes sin cuidados parentales.
La Fiscalía de Río Tercero investiga las circunstancias del hecho. Bomberos y Defensa Civil también participaron del operativo, que se originó por un pedido de paradero a raíz de la desaparición de un joven oriundo de Alta Gracia.
Entre las voces confirmadas se encuentra el Indio Lucio Rojas, quien abrirá el encuentro, y también estará presente Damián Córdoba. “Sabores, aromas, música, colores y las tradiciones de cada país vuelven a reunirse en un predio totalmente preparado para este gran evento que es, sin lugar a dudas, la fiesta emblema de la ciudad”, reza el comunicado del municipio.
El juez Casanello ordenó llamar a indagatoria al extitular de la ANDIS y a otros 14 personajes involucrados en las coimas. Fue a pedido de la fiscalía, que desnudó el modus operandi de los sobreprecios. Cómo operaba el entramado para robarles a las personas con discapacidad.
El Plan de Reducción de Impuestos contempla una estrategia fiscal integral que disminuirá la carga tributaria provincial en 900.000.000.000 millones con el objetivo de dinamizar la economía provincial, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos.