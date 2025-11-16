Tiempo en Alta Gracia: domingo de viento sur y ráfagas de 70 kilómetros

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo una jornada de mucho viento y con algunas nubes cubriendo el cielo.

La máxima estimada es de 25 grados, mientras que la mínima alcanzó los 15°. En horas de la siesta se espera la presencia intermitente de los rayos del sol, aunque predominará la nubosidad.

Por otro lado y, tal como viene ocurriendo en los últimos días, el viento será protagonista a lo largo del día. Se estima que las ráfagas superen los 70 kilómetros por hora, con viento de dirección sur.