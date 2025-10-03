Dinero narco: Espert admitió recibir 200 mil dólares asociados al traficante Fred Machado

(SN; Buenos Aires) El candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, admitió haber recibido una transferencia de 200 mil dólares en enero de 2020, después de que se difundiera documentación del Bank of America que confirma la operación.

El dinero fue enviado desde una empresa minera de Guatemala relacionada con Federico Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Espert afirmó que el pago correspondió a un contrato de asesoría económica y que la cuenta utilizada estaba declarada en Argentina.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

El economista sostuvo que el vínculo con Machado comenzó en 2019, cuando aceptó viajar en un avión privado del empresario para presentar su libro en Viena. Ese mismo año inició su campaña presidencial.

La documentación publicada por La Nación fue incorporada como prueba en un juicio en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023. El documento bancario registra un giro de 200 mil dólares con la matrícula del avión utilizado por Espert.

Pese a la controversia, el presidente Javier Milei respaldó públicamente al candidato, tanto en entrevistas radiales como en el acto de presentación del nuevo Código Penal, donde Espert estuvo presente junto a Patricia Bullrich.