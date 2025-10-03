Dinero narco: Espert admitió recibir 200 mil dólares asociados al traficante Fred Machado
El candidato libertario reconoció la transferencia tras la difusión de documentos bancarios. Negó vínculos con actividades ilícitas.03 de octubre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, admitió haber recibido una transferencia de 200 mil dólares en enero de 2020, después de que se difundiera documentación del Bank of America que confirma la operación.
El dinero fue enviado desde una empresa minera de Guatemala relacionada con Federico Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Espert afirmó que el pago correspondió a un contrato de asesoría económica y que la cuenta utilizada estaba declarada en Argentina.
Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS— José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025
El economista sostuvo que el vínculo con Machado comenzó en 2019, cuando aceptó viajar en un avión privado del empresario para presentar su libro en Viena. Ese mismo año inició su campaña presidencial.
La documentación publicada por La Nación fue incorporada como prueba en un juicio en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023. El documento bancario registra un giro de 200 mil dólares con la matrícula del avión utilizado por Espert.
Pese a la controversia, el presidente Javier Milei respaldó públicamente al candidato, tanto en entrevistas radiales como en el acto de presentación del nuevo Código Penal, donde Espert estuvo presente junto a Patricia Bullrich.
Alta Gracia: Tiziana, Guillermina y Gallo fueron homenajeados en la Legislatura
Tanto las jóvenes jugadoras de handball como el estudiante del Juan Manuel de Falla recibieron su reconocimiento por su desempeño deportivo y educativo.
Senado: rechazaron los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario
La Cámara alta marcó un freno a los vetos de Javier Milei e insistió con los proyectos aprobados que afectan al hospital Garrahan y a todas las universidades nacionales, que ya fueron volteados en Diputados. Mientras tanto, las denuncias por los vínculos del diputado y candidato Jose Luis Espert con un narcotraficante complican a LLA. Suba del dólar y del riesgo país.
Alta Gracia: inicia la campaña de vacunación contra el dengue para adolescentes
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Alta Gracia: la ciudad será sede del torneo nacional de handball
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.