Alta Gracia rosa: octubre llega con actividades de concientización por el cáncer de mama

Alta Gracia: secuestraron 20 motocicletas en un nuevo operativo
Este control de tránsito vehicular se desarrolló en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde trabajaron inspectores municipales en el marco de los operativos viales programados.
Las actividades se dan con el propósito de educar, promover la prevención y fomentar el cuidado de la salud.Locales07 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el Gobierno local impulsa en la ciudad el programa “Octubre rosa”, que contempla diversas actividades con el propósito de educar, promover la prevención y fomentar el cuidado de la salud.
Las acciones iniciarán el próximo viernes 10 de octubre con una intervención artística a cargo del área de cultura del Centro Español y Antonia Expresiones Flamencas. El sábado 18, se cerrará la semana de actividades con una Caminata Rosa, en el Parque García Lorca.
Además, se realizarán talleres abiertos a la comunidad donde se brindarán herramientas de autocuidado, se enseñará la técnica del autotest y se informará sobre la importancia de los controles de salud; aspectos fundamentales para la prevención del cáncer de mama.
Durante octubre y noviembre se ampliará la cantidad de turnos para controles ginecológicos, con el fin de atender la alta demanda y asegurar el acceso a los estudios preventivos.
Como símbolo de acompañamiento, la ciudad se pinta de rosa, con la iluminación durante todo el mes de octubre el Reloj Público de Alta Gracia recordando la importancia de la prevención y la detección temprana.
Aquí el cronograma de actividades:
Este control de tránsito vehicular se desarrolló en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde trabajaron inspectores municipales en el marco de los operativos viales programados.
Tanto las jóvenes jugadoras de handball como el estudiante del Juan Manuel de Falla recibieron su reconocimiento por su desempeño deportivo y educativo.
Ambos representaron a la provincia y el país en diferentes competencias nacionales e internacionales. Belén Salvatierra es profesora y jugadora de pickleball y tenis, mientras que Alexis Gregorat Krebs es un destacado nadador altagraciense.
Se trata de un espacio de acompañamiento y apoyo perteneciente al centro barrial La otra orilla, de la iglesia católica. De la inauguración participará el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi.
La Cooperativa de Electricidad de Anisacate logró acuerdos de pago con varios municipios, mientras que las conversaciones con la Municipalidad de Anisacate no avanzaron en lo económico.
Ambas formaron parte del seleccionado nacional de Handball. Tiziana Sica logró el oro y Guillermina González Rivero la medalla de plata en el Torneo Sur-Centro que se disputó en Asunción, Paraguay.
Mas de 450 deportistas se dieron cita en esta competencia que reunió ciclistas y maratonistas, quienes recorrieron los diferentes circuitos del Valle de Paravachasca.
La joven activista sueca llegó al aeropuerto de Atenas, Grecia, junto a un grupo de 135 personas que formaron parte de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Franja de Gaza y que estuvieron secuestradas por el ejército sionista.
Se trata del empresario dueño de la droguería Suizo Argentina, implicado en el caso de coimas del Gobierno Nacional, precisamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, hecho que fue advertido por el ex director del área, Diego Spagnuolo, quien denunció el tres por ciento con el cual se quedaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
El siniestro ocurrió en la intersección de Illia y Padre Viera. Ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.
El máximo tribunal ratificó el fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y desestimó los recursos de la defensa. El empresario será juzgado en Texas por delitos de narcotráfico y fraude vinculados a la venta de aviones.