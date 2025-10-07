Alta Gracia rosa: octubre llega con actividades de concientización por el cáncer de mama

(SN; Alta Gracia) En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el Gobierno local impulsa en la ciudad el programa “Octubre rosa”, que contempla diversas actividades con el propósito de educar, promover la prevención y fomentar el cuidado de la salud.

Las acciones iniciarán el próximo viernes 10 de octubre con una intervención artística a cargo del área de cultura del Centro Español y Antonia Expresiones Flamencas. El sábado 18, se cerrará la semana de actividades con una Caminata Rosa, en el Parque García Lorca.

Además, se realizarán talleres abiertos a la comunidad donde se brindarán herramientas de autocuidado, se enseñará la técnica del autotest y se informará sobre la importancia de los controles de salud; aspectos fundamentales para la prevención del cáncer de mama.

Durante octubre y noviembre se ampliará la cantidad de turnos para controles ginecológicos, con el fin de atender la alta demanda y asegurar el acceso a los estudios preventivos.

Como símbolo de acompañamiento, la ciudad se pinta de rosa, con la iluminación durante todo el mes de octubre el Reloj Público de Alta Gracia recordando la importancia de la prevención y la detección temprana.

Aquí el cronograma de actividades: