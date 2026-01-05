Alta Gracia: este lunes, los Reyes Magos recorrerán la ciudad

Se trata del tradicional paseo en la carroza organizada por el Oratorio Salesiano y que contará con música en vivo a cargo del Coro Polifónico Municipal.

(SN; Alta Gracia) Este lunes se realizará en la ciudad el tradicional paseo de Reyes Magos, con su carroza organizada por el Oratorio Salesiano en apoyo del municipio.

La propuesta contará además con la participación del Coro Polifónico Municipal, que acompañará la emotiva jornada con su música.

El recorrido comenzará desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús por calle Tucumán, hasta la explanada de la Estancia Jesuítica, regresando por calles España y Liniers.

“Será una noche especial para compartir en familia, revivir tradiciones y dejarse llevar por la magia y la emoción que año a año despierta este querido encuentro en la ciudad, en el marco de la gran diversidad de propuestas que Alta Gracia disfruta día a día durante esta temporada de verano que esta semana contará con danza, teatro, cine en el Monumental, circo y mucho más”, reza el comunicado del Gobierno local.

