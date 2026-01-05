Alta Gracia: este lunes, los Reyes Magos recorrerán la ciudad

Colectividades 2026: abrió la convocatoria laboral para personas con discapacidad
El Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad informaron que las entrevistas se realizarán en el Polideportivo Municipal.
(SN; Alta Gracia) Este lunes se realizará en la ciudad el tradicional paseo de Reyes Magos, con su carroza organizada por el Oratorio Salesiano en apoyo del municipio.
La propuesta contará además con la participación del Coro Polifónico Municipal, que acompañará la emotiva jornada con su música.
El recorrido comenzará desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús por calle Tucumán, hasta la explanada de la Estancia Jesuítica, regresando por calles España y Liniers.
“Será una noche especial para compartir en familia, revivir tradiciones y dejarse llevar por la magia y la emoción que año a año despierta este querido encuentro en la ciudad, en el marco de la gran diversidad de propuestas que Alta Gracia disfruta día a día durante esta temporada de verano que esta semana contará con danza, teatro, cine en el Monumental, circo y mucho más”, reza el comunicado del Gobierno local.
Desde el Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de Alta Gracia criticaron el accionar del Gobierno local y la Provincia luego de los desmanes ocurridos en el Parque del Sierras Hotel durante la madrugada del primero de enero.
Mientras la ciudad aguarda por la palabra conjunta de las autoridades municipales y policiales, el escenario de violencia ocurrido en el Parque del Sierras Hotel despertó fuertes acusaciones entre el Gobierno local y la Departamental, al cual se sumó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
Se trata de materiales que no fueron enviados a enterramiento y que volverán a integrarse al circuito virtuoso de la economía circular, lo que reducirá el impacto ambiental y promoverá un uso más responsable de los recursos.
El edición 2025 tuvo un fuerte componente emotivo, con reconocimientos especiales a los deportistas locales en más de 50 disciplinas.
Este miércoles, el Gobierno de Marcos Torres Lima envió al Concejo Deliberante este proyecto innovador para la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad. “Los vecinos organizados podrán impulsar las obras que su barrio necesita, elegir la empresa que las ejecute y definir la forma de pago, mientras que el municipio garantiza el proyecto técnico”, reza el comunicado.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El mandatario estadounidense dijo que Washington está "a cargo" de Venezuela y advirtió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que podría enfrentar un destino "peor que el de Maduro" si no cede a las exigencias petroleras.
