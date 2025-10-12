Entre Ríos: detuvieron a Pablo Laurta por doble femicidio y rescataron a su hijo

(SN; con información de NA) En un exitoso operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, fue detenido este domingo en Concordia el femicida Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de 5 años, Pedro. El niño fue rescatado sano y salvo y la imagen de su abrazo con una de las oficiales que lo puso a resguardo se viralizó rápidamente, llevando alivio a todo un país que seguía el caso con angustia.

Laurta fue capturado cuando se encontraba en la ciudad entrerriana organizando su traslado en un taxi para cruzar la frontera y fugarse a Uruguay, su país de origen. Las fuerzas de seguridad lograron interceptarlo antes de que pudiera concretar su escape, poniendo fin a una intensa búsqueda nacional que había comenzado el sábado tras el brutal doble crimen.

El conmovedor rescate de Pedro

Tras la detención de su padre, el pequeño Pedro, quien tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), fue puesto inmediatamente bajo el cuidado de personal policial femenino. En una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, se ve al niño abrazando con una sonrisa a una de las agentes, un gesto que simboliza el fin de la pesadilla.

"El niño está en buen estado", confirmó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, que lidera la investigación.

Fuga, doble crimen y Alerta Sofía

La captura de Laurta y el rescate de Pedro cierran un caso que conmocionó a la opinión pública. El sábado por la mañana, Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, Luna Giardina (24), en el barrio Argüello de Córdoba, y la habría asesinado de un disparo en la cabeza. En el mismo acto, mató a la madre de la joven, Mariel Zamudio.

Tras cometer el doble femicida, huyó con su hijo, lo que activó de inmediato el Alerta Sofía, el protocolo de emergencia nacional para la búsqueda de menores desaparecidos. La principal hipótesis siempre fue que intentaría cruzar a Uruguay, lo que finalmente se confirmó con su detención en Concordia.

El caso tenía un oscuro trasfondo de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo tres años atrás, después de denunciar a Laurta por haber intentado ahorcarla. A pesar de contar con un botón antipánico, no llegó a activarlo. Laurta, por su parte, era conocido por su activismo antifeminista en redes sociales, donde se lo vincula al grupo "Varones Unidos".