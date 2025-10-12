Entre Ríos: detuvieron a Pablo Laurta por doble femicidio y rescataron a su hijo

Femicidio en Entre Ríos: encontraron el cuerpo de Daiana Mendieta
La joven de 22 años era buscada desde el pasado viernes. El domingo, la Policía había encontrado su auto estacionado y abandonado con las llaves puestas.
El femicida fue capturado en Concordia cuando intentaba fugarse a Uruguay. Su hijo Pedro, de 5 años, fue hallado sano y salvo.Géneros12 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) En un exitoso operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, fue detenido este domingo en Concordia el femicida Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de 5 años, Pedro. El niño fue rescatado sano y salvo y la imagen de su abrazo con una de las oficiales que lo puso a resguardo se viralizó rápidamente, llevando alivio a todo un país que seguía el caso con angustia.
Laurta fue capturado cuando se encontraba en la ciudad entrerriana organizando su traslado en un taxi para cruzar la frontera y fugarse a Uruguay, su país de origen. Las fuerzas de seguridad lograron interceptarlo antes de que pudiera concretar su escape, poniendo fin a una intensa búsqueda nacional que había comenzado el sábado tras el brutal doble crimen.
El conmovedor rescate de Pedro
Tras la detención de su padre, el pequeño Pedro, quien tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), fue puesto inmediatamente bajo el cuidado de personal policial femenino. En una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, se ve al niño abrazando con una sonrisa a una de las agentes, un gesto que simboliza el fin de la pesadilla.
"El niño está en buen estado", confirmó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, que lidera la investigación.
Fuga, doble crimen y Alerta Sofía
La captura de Laurta y el rescate de Pedro cierran un caso que conmocionó a la opinión pública. El sábado por la mañana, Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, Luna Giardina (24), en el barrio Argüello de Córdoba, y la habría asesinado de un disparo en la cabeza. En el mismo acto, mató a la madre de la joven, Mariel Zamudio.
Tras cometer el doble femicida, huyó con su hijo, lo que activó de inmediato el Alerta Sofía, el protocolo de emergencia nacional para la búsqueda de menores desaparecidos. La principal hipótesis siempre fue que intentaría cruzar a Uruguay, lo que finalmente se confirmó con su detención en Concordia.
El caso tenía un oscuro trasfondo de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo tres años atrás, después de denunciar a Laurta por haber intentado ahorcarla. A pesar de contar con un botón antipánico, no llegó a activarlo. Laurta, por su parte, era conocido por su activismo antifeminista en redes sociales, donde se lo vincula al grupo "Varones Unidos".
La joven de 22 años era buscada desde el pasado viernes. El domingo, la Policía había encontrado su auto estacionado y abandonado con las llaves puestas.
“Paren de Matarnos” y “Justicia por Brenda, Lara y Morena” fueron las consignas de la convocatoria que visibilizó el asesinato de las tres jóvenes y denunció la violencia mediática ejercida en el caso.
Luego de la confirmación del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en la localidad de Florencio Varela, se advierte un aumento de los asesinatos de mujeres por violencia de género en Argentina.
La joven de 22 años era buscada desde agosto de 2024. Por el crimen está imputado el ex policía Horacio Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria, y también su hermano, dueño del departamento.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.
La noticia se conoció este viernes y se aguardan precisiones por parte de la Fiscalía a cargo de Alejandro Peralta Ottonello. La mujer de unos 50 años habría sufrido violencia por parte de su marido y uno de sus hijos e investigan si estuvo encerrada en su vivienda por más de 20 años.
El foco comenzó por un auto que se prendió fuego a la vera del Camino de las Altas Cumbres. En el lugar trabajan bomberos de diferentes cuarteles junto a cinco aviones hidrantes.
Así lo decidió la Cámara Nacional Electoral, pese a que el Juez Ramos Padilla lo había negado ya que la impresión de las boletas implica un gasto millonario para el Estado.
Su nombre es Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y fue sustraído por su padre Pablo Laurta, quien es sospechado de haber cometido un doble femicidio en la localidad de Villa Serrana.
El accidente se produjo en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde el conductor de 36 años impactó a dos camionetas y un automóvil.
La construcción del edificio de 75 metros cuadrados estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio y fue diseñada para brindar un espacio funcional y accesible a la comunidad.