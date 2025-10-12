Tiempo en Alta Gracia: domingo soleado y con fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada templada y con fuertes ráfagas, por lo que se requiere extremar los cuidados ante el alto riesgo de incendios.

Sociedad12 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para este domingo se aguarda una jornada templada, con el cielo algo nublado y la continuidad de fuertes vientos.

La temperatura máxima estimada es de 24 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. Además, se podrá disfrutar del sol durante toda la jornada, ya que solo se prevén algunas nubes.

Por otro lado, el viento continúa siendo protagonista en las últimas jornadas. Para este domingo se aguardan ráfagas del sector sur a unos 50 kilómetros por hora.

Estas condiciones implican extremar los cuidados ante el alto riesgo de incendios que reina en la provincia.

