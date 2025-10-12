Tiempo en Alta Gracia: domingo soleado y con fuertes vientos

Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y de fuertes vientos
Tal como viene ocurriendo en los últimos días, las fuertes ráfagas serán nuevamente protagonista de esta jornada que prevé temperaturas superiores a los 30 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada templada y con fuertes ráfagas, por lo que se requiere extremar los cuidados ante el alto riesgo de incendios.
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para este domingo se aguarda una jornada templada, con el cielo algo nublado y la continuidad de fuertes vientos.
La temperatura máxima estimada es de 24 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. Además, se podrá disfrutar del sol durante toda la jornada, ya que solo se prevén algunas nubes.
Por otro lado, el viento continúa siendo protagonista en las últimas jornadas. Para este domingo se aguardan ráfagas del sector sur a unos 50 kilómetros por hora.
Estas condiciones implican extremar los cuidados ante el alto riesgo de incendios que reina en la provincia.
El jueves se presenta con cielo despejado, viento norte y una máxima que alcanzará los 29 °C. El fin de semana podría llegar con tormentas aisladas.
Cielo despejado, temperaturas que rozan los 28 °C y una jornada ideal para actividades al aire libre marcan el día en Alta Gracia.
Con una máxima de 21 °C y cielo completamente despejado, Alta Gracia disfruta de un lunes ideal. El buen tiempo continuará durante los próximos días, con temperaturas que llegarán a los 30 °C hacia el fin de semana.
El día arranca con cielo despejado y temperaturas en ascenso que rondarán los 32 °C. Sin embargo, rige una advertencia amarilla por tormentas fuertes para la tarde y la noche.
El jueves se presenta con cielo despejado y máxima prevista de 27°. El fin de semana llegará con calor intenso y luego un brusco descenso.
