Despeñaderos: perdió el control y chocó contra tres vehículos estacionados

(SN; Despeñaderos) Durante la tarde del pasado sábado 11 de octubre ocurrió un accidente en Despeñaderos, precisamente en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde un automovilista impactó contra otros tres vehículos estacionados.

Fuentes policiales informaron que se trata de una Renault Kangoo, en la que se conducía un joven de 36 años, quien por causas a establecer chocó contra una camioneta Toyota Hilux, otra Fiat Toro y un automóvil Ford Fiesta.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de la localidad, quien realizó las primeras intervenciones y luego trasladó a uno de los ocupantes al Hospital, donde recibió una mayor atención médica.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.