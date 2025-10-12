Despeñaderos: perdió el control y chocó contra tres vehículos estacionados

La Rioja: un año después, apareció la camioneta robada en Villa Ciudad de América
La camioneta había sido robada en 2024 en Villa Ciudad de América. Tras una investigación conjunta, fue hallada en la provincia de La Rioja.
El accidente se produjo en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde el conductor de 36 años impactó a dos camionetas y un automóvil.Policiales12 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Despeñaderos) Durante la tarde del pasado sábado 11 de octubre ocurrió un accidente en Despeñaderos, precisamente en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde un automovilista impactó contra otros tres vehículos estacionados.
Fuentes policiales informaron que se trata de una Renault Kangoo, en la que se conducía un joven de 36 años, quien por causas a establecer chocó contra una camioneta Toyota Hilux, otra Fiat Toro y un automóvil Ford Fiesta.
En el lugar trabajó el personal de emergencias de la localidad, quien realizó las primeras intervenciones y luego trasladó a uno de los ocupantes al Hospital, donde recibió una mayor atención médica.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
En el marco de este accionar policial pusieron en marcha Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), organismo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad.
El siniestro ocurrió en la intersección de Illia y Padre Viera. Ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.
El hecho ocurrió en la noche del sábado, en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hombre fue atendido por un servicio de emergencias y trasladado a la Clínica Santa María, donde confirmaron que no sufrió lesiones graves.
Se trata de controles exhaustivos en diferentes puntos que inician en horarios de la tarde y se extienden hasta la madrugada.
Un joven de 19 años y una pareja mayor resultaron con lesiones leves tras un accidente entre dos motocicletas.
Se trata de unas 13.000 hectáreas en una zona cercana a La Calera, las cuales son codiciadas por el negocio inmobiliario, y que originó un pedido de explicaciones en el Congreso,
El foco comenzó por un auto que se prendió fuego a la vera del Camino de las Altas Cumbres. En el lugar trabajan bomberos de diferentes cuarteles junto a cinco aviones hidrantes.
Se trata de la competencia más importante a nivel nacional, que tendrá entre sus sedes al Polideportivo Municipal. El Intendente Marcos Torres Lima destacó “el orgullo que representa para la ciudad”, y las políticas sostenidas en materia deportiva.
La construcción del edificio de 75 metros cuadrados estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio y fue diseñada para brindar un espacio funcional y accesible a la comunidad.