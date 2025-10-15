Entre Ríos: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

(SN; con información de c5n) Este miércoles, Pablo Laurta se negó a declarar en la causa por el asesinato del remisero Martín Palacio, investigación que lleva adelante la Justicia de Entre Ríos, y será trasladado a Córdoba para responder por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.



El uruguayo de 39 años llegó a Concordia este miércoles por la mañana, procedente de Gualeguaychú, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Según informó la agencia Noticias Argentinas, ingresó a la Fiscalía cerca de las 9:30 y estuvo reunido con su abogado hasta las 13.

Por recomendación de su defensor oficial, quien habría pedido tener un conocimiento completo del expediente, Laurta se negó a prestar declaración ante la fiscal Daniela Montangie. La jueza de Garantías convocó a una audiencia para decidir su prisión preventiva y ordenar que sea trasladado a la provincia de Córdoba.

Allí, el hombre será indagado por los asesinatos de Giardina y Zamudio. Se espera que la Justicia ordene los análisis médicos y psicológicos previstos por el Código Penal para determinar si comprende la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, si es o no imputable.