Alta Gracia recibió chalecos antibalas y una camioneta para la Guardia local

La primera actividad se desarrolló en Casa Abierta, del barrio Villa Oviedo y los encuentros se extenderán hasta el próximo sábado 18 de octubre.
La ciudad recibió de parte del gobierno provincial nuevo equipamiento destinado a fortalecer el accionar de seguridad correspondiente a la Guardia Local de Prevención y Convivencia.
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local comunicó que Alta Gracia recibió equipamiento de seguridad por parte de la Provincia para el fortalecimiento de la Guardia local de Prevención y Convivencia.
Puntualmente, se trata de una camioneta Nissan Frontier, unos 16 chalecos antibalas y diversos elementos destinados fortalecer las tareas de patrullaje preventivo, control y asistencia en territorio.
Esta entrega se dio en el marco del acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, del cual participó el intendente Marcos Torres Lima junto al subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana Agustín Saieg y representantes de la Guardia Local.
“Esta entrega forma parte de la intención del gobierno provincial de promover en el interior las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, en lo que Alta Gracia participa activamente, con agentes capacitados por la Dirección de Entrenamiento Permanente de la Policía de Córdoba en el uso de armas menos letales, técnicas de prevención y protocolos de actuación”, reza el comunicado del municipio.
Vale decir que Alta Gracia cuenta con un sistema de prevención activo que integra distintas herramientas y áreas municipales. Actualmente funcionan 55 alarmas comunitarias con un alcance de 400 metros y cobertura para unas 30 familias por dispositivo. Además, este año se entregaron 1.700 pulsadores vecinales y se avanza en la instalación de 20 nuevas alarmas del programa provincial “Alarma en tu Barrio”, que beneficiarán a más de 650 hogares.
Con el programa “Ojos en Alerta”, los vecinos pueden enviar mensajes, fotos o videos ante situaciones sospechosas al WhatsApp 3547 631719, lo que permite una respuesta rápida y coordinada entre la Guardia Local y las fuerzas de seguridad provinciales.
La Central de Monitoreo dispone de 12 cámaras lectoras de patentes, más de 250 cámaras y domos distribuidos en puntos estratégicos. La ciudad está dividida en cuadrantes para favorecer una respuesta ágil del personal municipal.
En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente continúa con el mantenimiento y recambio de luminarias dañadas, en el marco del plan de iluminación 100% LED, que contribuye a la seguridad urbana.
