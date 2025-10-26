Elecciones en Córdoba: LLA alcanzó los 42 puntos y superó a Provincias Unidas

(SN; Córdoba) Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, estas elecciones legislativas tuvieron como ganador a La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, lista encabezada por Gonzalo Roca, quien se impuso por sobre Juan Schiaretti y su espacio, Provincias Unidas.

Precisamente, LLA superó los 42 puntos, lo que equivale a cinco bancas de de diputados de las nueve en juego. Mientras tanto, Provincias Unidos alcanzó el 28% y suma tres legisladores en la Cámara baja. En tercer lugar se ubicó Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota a la cabeza, quien sumará un diputado fruto de los casi nueve puntos alcanzados.

Desde el entorno de Provincias Unidas destacaron que suman una butaca más en relación a las dos bancas que actualmente ocupan. Por otro lado, una de las sorpresas fue De la Sota, quien se impuso al kirchnerismo como la tercera fuerza provincial.