Elecciones en Córdoba: LLA alcanzó los 42 puntos y superó a Provincias Unidas

Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso en la provincia con el 42%, detrás se ubicó Provincias Unidas con el 28% y Defendamos Córdoba en tercer lugar, con el 8,7%.26 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Córdoba) Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, estas elecciones legislativas tuvieron como ganador a La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, lista encabezada por Gonzalo Roca, quien se impuso por sobre Juan Schiaretti y su espacio, Provincias Unidas.
Precisamente, LLA superó los 42 puntos, lo que equivale a cinco bancas de de diputados de las nueve en juego. Mientras tanto, Provincias Unidos alcanzó el 28% y suma tres legisladores en la Cámara baja. En tercer lugar se ubicó Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota a la cabeza, quien sumará un diputado fruto de los casi nueve puntos alcanzados.
Desde el entorno de Provincias Unidas destacaron que suman una butaca más en relación a las dos bancas que actualmente ocupan. Por otro lado, una de las sorpresas fue De la Sota, quien se impuso al kirchnerismo como la tercera fuerza provincial.
Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en el primer gran test electoral del gobierno de Javier Milei. Se renueva la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado, con debut de la boleta única de papel.
Los comicios nacionales del domingo 26 de octubre implicarán una modificación en la composición del Poder Legislativo. Ocho distritos actualizan simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.
Si bien a nivel nacional la disputa está entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, aquí en Córdoba, el espacio Provincias Unidas que lidera Juan Schiaretti se presenta como la novedosa fuerza electoral enfrentada al oficialismo.
A la espera de los resultados nacionales y finalizado el recuento de votos en Despeñaderos, Provincias Unidas se impuso con el 44,6% de los votos, más de diez puntos de diferencia con La Libertad Avanza.