Despeñaderos: un auto despistó en la Ruta 36

Un Fiat Grand Siena despistó esta mañana en el kilómetro 796 de la Ruta 36. El conductor, un hombre de 47 años, no sufrió lesiones de gravedad.

Policiales11 de diciembre de 2025 SN
despiste R36 - despeñaderos

(SN; Despeñaderos) Personal policial intervino este jueves a las 7.05 en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 796 de la Ruta 36, donde un vehículo Fiat Grand Siena terminó despistado sobre la banquina.

Según informó la Policía, el conductor —un hombre de 47 años— manifestó que circulaba por la ruta cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control del vehículo y se produjo el despiste.

Una ambulancia de Vittal trabajó en el lugar y realizó la primera asistencia. El servicio médico confirmó que el hombre no presentaba lesiones de gravedad.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email