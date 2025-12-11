Despeñaderos: un auto despistó en la Ruta 36

Alta Gracia: atacaron a un hombre a cadenazos y fueron detenidos
La Departamental informó la detención de dos sujetos que golpearon a un hombre con cadenas y hasta lo amenazaron con arma de fuego.
Un Fiat Grand Siena despistó esta mañana en el kilómetro 796 de la Ruta 36. El conductor, un hombre de 47 años, no sufrió lesiones de gravedad.Policiales11 de diciembre de 2025 SN
(SN; Despeñaderos) Personal policial intervino este jueves a las 7.05 en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 796 de la Ruta 36, donde un vehículo Fiat Grand Siena terminó despistado sobre la banquina.
Según informó la Policía, el conductor —un hombre de 47 años— manifestó que circulaba por la ruta cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control del vehículo y se produjo el despiste.
Una ambulancia de Vittal trabajó en el lugar y realizó la primera asistencia. El servicio médico confirmó que el hombre no presentaba lesiones de gravedad.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.
El accidente se produjo sobre la ruta 34 y los integrantes de ambos automóviles sufrieron algunas lesiones tras el impacto.
Todo comenzó con un accidente vial entre el efectivo que estaba de civil y un joven que viajaba en moto, que debió ser hospitalizado. Luego de darse a la fuga, fue a la comisaría a entregarse, pero fue interceptado y agredido por familiares. Disparó a quemarropa y mató al primo de quien había atropellado.
El accidente se produjo entre una motocicleta y un automóvil. El joven de 20 años debió ser trasladado al Hospital para una mayor valoración.
Se trata del robo ocurrido días atrás en el local comercial Pollo Mío. El detenido es un joven de 20 años, quien tenía pedido de captura y fue identificado en barrio Don Bosco.
La primera entrada en vigor de la prohibición global del uso de las principales plataformas de redes sociales para menores de 16 años disparó un debate en el resto del mundo. En EE.UU. debaten cómo hacerlo.
El Gobierno de Córdoba informó la fecha de cobro del medio aguinaldo y del bono bimestral de 100.000 pesos para los pasivos que cobran salarios de hasta $1.300.000.
Los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís viajaron al país caribeño para cubrir el conflicto con Estados Unidos, pero la Policía de Migraciones los expulsó.
