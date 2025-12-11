Despeñaderos: un auto despistó en la Ruta 36

(SN; Despeñaderos) Personal policial intervino este jueves a las 7.05 en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 796 de la Ruta 36, donde un vehículo Fiat Grand Siena terminó despistado sobre la banquina.

Según informó la Policía, el conductor —un hombre de 47 años— manifestó que circulaba por la ruta cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control del vehículo y se produjo el despiste.

Una ambulancia de Vittal trabajó en el lugar y realizó la primera asistencia. El servicio médico confirmó que el hombre no presentaba lesiones de gravedad.