Imprudencia total: filmó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta

Tiempo en Alta Gracia: una jornada para andar esquivando tormentas
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La ANSV intervino de oficio y pidió la inhabilitación del joven de 23 años que difundió el video en redes, donde se ve al menor conduciendo un cuatriciclo en una ruta bonaerense.Sociedad11 de diciembre de 2025 SN
(Buenos Aires; SN) La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación de la licencia de un joven de 23 años que permitió que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo en una ruta de la provincia de Buenos Aires. El hecho salió a la luz luego de que el propio conductor difundiera en redes sociales el video donde se observa al menor al volante.
En las imágenes también se ve al niño sin casco y conduciendo en un descampado, una situación que vulnera de manera directa la normativa vigente. Las leyes de tránsito prohíben que un menor opere cualquier vehículo motorizado en la vía pública y establecen que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.
Desde la ANSV señalaron que este tipo de publicaciones suelen responder a la búsqueda de interacción en redes, pero representan un riesgo extremo. Exponer a un niño a una maniobra ilegal no solo implica una falta grave, sino que pone en peligro su vida y la de terceros.
El organismo actuó de oficio y avanzó con el pedido de inhabilitación para desalentar prácticas que, advirtieron, pueden derivar en consecuencias graves.
La Unesco incluyó al cuarteto en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 2025, en reconocimiento a su trayectoria, su identidad popular y su vigencia como expresión artística cordobesa.
Casi 1,4 millones de turistas se movilizaron durante el fin de semana largo de la Inmaculada, según datos de CAME. El gasto registrado y las estadías breves reflejaron un movimiento estable, sin picos destacados frente a años anteriores.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada inestable y de altas temperaturas.
Un especialista sanitario advirtió que el área nacional de inmunizaciones está “desguasada” y que la falta de campañas y dosis derivó en muertes evitables en todo el país.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.
La primera entrada en vigor de la prohibición global del uso de las principales plataformas de redes sociales para menores de 16 años disparó un debate en el resto del mundo. En EE.UU. debaten cómo hacerlo.
El Gobierno de Córdoba informó la fecha de cobro del medio aguinaldo y del bono bimestral de 100.000 pesos para los pasivos que cobran salarios de hasta $1.300.000.
Los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís viajaron al país caribeño para cubrir el conflicto con Estados Unidos, pero la Policía de Migraciones los expulsó.
