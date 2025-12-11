Imprudencia total: filmó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta

(Buenos Aires; SN) La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación de la licencia de un joven de 23 años que permitió que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo en una ruta de la provincia de Buenos Aires. El hecho salió a la luz luego de que el propio conductor difundiera en redes sociales el video donde se observa al menor al volante.

En las imágenes también se ve al niño sin casco y conduciendo en un descampado, una situación que vulnera de manera directa la normativa vigente. Las leyes de tránsito prohíben que un menor opere cualquier vehículo motorizado en la vía pública y establecen que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.

Desde la ANSV señalaron que este tipo de publicaciones suelen responder a la búsqueda de interacción en redes, pero representan un riesgo extremo. Exponer a un niño a una maniobra ilegal no solo implica una falta grave, sino que pone en peligro su vida y la de terceros.

El organismo actuó de oficio y avanzó con el pedido de inhabilitación para desalentar prácticas que, advirtieron, pueden derivar en consecuencias graves.