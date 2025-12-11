Imprudencia total: filmó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta

La ANSV intervino de oficio y pidió la inhabilitación del joven de 23 años que difundió el video en redes, donde se ve al menor conduciendo un cuatriciclo en una ruta bonaerense.

Sociedad11 de diciembre de 2025 SN
Menor meja cuatriciclo

(Buenos Aires; SN) La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación de la licencia de un joven de 23 años que permitió que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo en una ruta de la provincia de Buenos Aires. El hecho salió a la luz luego de que el propio conductor difundiera en redes sociales el video donde se observa al menor al volante.

En las imágenes también se ve al niño sin casco y conduciendo en un descampado, una situación que vulnera de manera directa la normativa vigente. Las leyes de tránsito prohíben que un menor opere cualquier vehículo motorizado en la vía pública y establecen que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.

Desde la ANSV señalaron que este tipo de publicaciones suelen responder a la búsqueda de interacción en redes, pero representan un riesgo extremo. Exponer a un niño a una maniobra ilegal no solo implica una falta grave, sino que pone en peligro su vida y la de terceros.

El organismo actuó de oficio y avanzó con el pedido de inhabilitación para desalentar prácticas que, advirtieron, pueden derivar en consecuencias graves.

