Finalizó “Alta Gracia Potencia” con un juego de desafíos para los estudiantes

(SN; Alta Gracia) Este jueves, el Gobierno local comunicó la finalización del programa Alta Gracia Potencia, que contó con la participación de más de 400 estudiantes de quinto año pertenecientes a diez escuelas secundarias, quienes fueron los protagonistas de este proyecto de fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

En la segunda mitad del año, la Coordinación Local de Educación junto a 10 escuelas secundarias llevó a cabo esta propuesta, con el aval y financiamiento del Ministerio de Educación. El programa consistió en capacitación docente, ajedrez escolar, olimpíadas municipales y finalizó este miércoles 19 de noviembre con la primera experiencia de "Escape Room" que se realiza en la Ciudad.

Este juego, que consiste en resolver desafíos y códigos para poder escapar de una habitación, fue organizado por la Subsecretaria de Educación del municipio con aportes de distintas escuelas, y enlazó la resolución de desafíos matemáticos con la cultura de Alta Gracia.

Los estudiantes y docentes valoraron positivamente este programa como así también la actividad de cierre, solicitando continuarla y profundizarla en 2026.