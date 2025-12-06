Alta Gracia, patrimonio histórico: a 25 años de la Declaratoria de la UNESCO

(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del viernes en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, la ciudad conmemoró el aniversario número 25 de la Declaratoria de la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante el acto se destacó el valor histórico, cultural, arquitectónico y simbólico del conjunto jesuítico, reconocido en el año 2000 por su singular aporte al patrimonio mundial. En ese marco, se puso en valor el legado de quienes impulsaron la postulación, destacándose la participación de Mario Borio y Lucille Barnes, parte del grupo de técnicos, profesionales y especialmente vecinos comprometidos que impulsaron las gestiones en los albores del siglo XXI para lograr este importante reconocimiento internacional.

El encuentro contó con la presencia del Viceintendente de la ciudad, Jorge De Napoli; el Secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Dr. Mauro Proto; la Directora de Turismo y Cultura, Valeria Amateis; autoridades municipales, miembros del Honorable Concejo Deliberante y representantes del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers.

En el acto se dirigieron palabras alusivas a la fecha por parte del Viceintendente De Napoli, el responsable a cargo del Museo de la Estancia, Antonio Sabatte; y de Lucille Barnes, quien recibió, junto a su compañero Mario Borio, de las autoridades municipales y del Museo, un mortero alusivo a la fecha realizado por el artista local Patricio Garbi.

Además, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 25° aniversario de la declaratoria.

Como cierre de la jornada, el público disfrutó del espectáculo “Córdoba: Arte en Zapatillas”, a cargo del Ballet Municipal, que aportó un marco artístico a la celebración en los hermosos jardines de la Estancia.

Desde el Gobierno de Alta Gracia se destacó la importancia de seguir preservando y habitando este patrimonio que forma parte de la identidad de la ciudad y que representa un compromiso con las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, se informó que los festejos continuarán el sábado 6 de diciembre a las 20 horas, con un concierto de la Camerata de Cuerdas de la Orquesta Alberto Ginastera en la Estancia Jesuítica, con entrada libre y gratuita.