Alta Gracia: convocan a pizzerías para una nueva edición de la Noche de las Pizzas 2x1

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia abrió la convocatoria para que las pizzerías de la ciudad participen de una nueva edición de la "Noche de las Pizzas 2x1", una iniciativa que se desarrollará el próximo 17 de junio con el objetivo de promover la actividad gastronómica local.

La propuesta permitirá a vecinos y visitantes acceder a promociones especiales en distintos establecimientos adheridos, al tiempo que busca generar mayores oportunidades de venta para los comercios del rubro.

Desde el municipio destacaron que la actividad tuvo una amplia aceptación en sus ediciones anteriores y señalaron que se ha convertido en una propuesta esperada tanto por los consumidores como por los emprendedores gastronómicos de la ciudad.

Las pizzerías interesadas en sumarse deberán completar un formulario de inscripción habilitado por la Municipalidad, a través del cual podrán confirmar su participación en el evento.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el sector comercial y gastronómico local, promoviendo además la circulación de vecinos y turistas por distintos puntos de la ciudad.

Desde el Gobierno de Alta Gracia invitaron a todos los establecimientos vinculados a la elaboración y venta de pizzas a adherirse a la propuesta y formar parte de una nueva edición de una de las promociones gastronómicas más populares del calendario local.

Formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1cx1I6XwmOGs7dZq5qKDJtoeRlI_no2ZRVa7gd51Rawc/viewform?edit_requested=true