Alquileres, transporte y servicios: todos los aumentos que llegan con el nuevo año

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en 2026
El gigante asiático fijó un gravamen adicional del 55% para las importaciones desde Argentina, y otros países, que excedan los cupos anuales a partir del jueves 1 de enero de 2026.
El primer mes de 2026 llega con diferentes subas que impactarán en el bolsillo de los argentinosNacionales29 de diciembre de 2025SN
(SN; con información de NA) El arranque del 2026 no cambia con la dinámica de aumentos mensuales, por lo que enero trae aparejado la puesta en marcha de nuevas subas en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.
En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y condicionando la expectativa gubernamental de que la baja de la inflación se profundizará. De igual forma será el comienzo del nuevo año, donde los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.
Alquileres
Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 36,39% para enero.
De esta manera, se revierte la tendencia del indicador, que acumula más de un año en desaceleración mensual. En diciembre, el aumento de los alquileres fue de 28,67%; en noviembre alcanzó el 38%, en octubre llegó al 46,1%, y en septiembre fue del 50,3%.
Combustibles
La nafta y el gasoil subirán en el primer mes del año, producto de la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.
Prepagas
Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,2% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.
Servicios públicos
Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en enero.
Además, el Gobierno implementará desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios, que implica una quita total de subvenciones a la luz y el gas para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.
Telecomunicaciones
Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en enero, que rondan entre el 3% y 4,5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban las subas en las tarifas de internet, celulares y cable.
