Córdoba: La Defensoría del Pueblo reveló que durante 2025 la carne aumentó un 87%

(SN; con información de La Nueva Mañana) En los últimos días, la Defensoría del Pueblo de Córdoba dio a conocer los números correspondientes a los últimos aumentos y su impacto de acuerdo a la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, con un importante ajuste en el rubro carnes, el cual implica la mitad del consumo alimenticio.

La Defensoría reveló que la tasa de variación interanual correspondiente al período diciembre 2024–diciembre 2025 alcanzó el 35,70% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y el 32,12% en la Canasta Básica Total (CBT). Ambas canastas representan el umbral de referencia debajo del cual las familias se ubican en la indigencia y la pobreza, respectivamente. informó LNM.

"En diciembre de 2025, el costo de los alimentos para un hogar tipo, integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una niña de 8 años y un niño de 6, ascendió a $578.296,34, lo que representa un incremento interanual de $152.123,10", detalló la entidad y analizó que esto "refleja una significativa pérdida del poder adquisitivo de los hogares cuyos ingresos no lograron ajustarse al mismo ritmo que el aumento del costo de vida".

Precisó la entidad que el rubro "Carnes", que representó casi el 50% de la CBA, registró el mayor aumento a lo largo de 2025, con un 87,07%. Le siguieron Harinas y Legumbres (18,68%), Huevos y Lácteos (12,00%) y Almacén (9,83%). En contraste, Frutas y Verduras fue el único grupo de alimentos que evidenció una variación negativa respecto de 2024, con una disminución del 7,81%.

Al incorporar el conjunto de bienes y servicios no alimentarios, el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para este hogar se ubicó en $1.283.817,87, con un aumento interanual de $312.142,89.

Carlos Galoppo, el titular de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, afirmó que a lo largo de 2025 los alimentos y bebidas registraron incrementos de precios importantes que impactaron de lleno en el poder adquisitivo de la población, sobre todo en aquellos hogares de menores recursos.