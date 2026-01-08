Alta Gracia: a preparar la reposera que llega el Peñazo en la Costanera

Alta Gracia: removieron vehículos que obstruían rampas de accesibilidad
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.Municipales08 de enero de 2026SN
(SN; Alta Gracia) El próximo sábado en la ciudad se realizará una nueva edición del “Peñazo en la Costanera”, uno de los encuentros favoritos del público lleno de música y tradición a pocos metros del arroyo.
A partir de las 20 del próximo sábado 10/1, en inmediaciones del Puente Armenia, se vivirá una verdadera fiesta al aire libre, con el espíritu de una gran peña para disfrutar en familia o con amigos.
Habrá shows en vivo de La Clave Trío, Jonás Torres y Los Amigos y La Bordona, con propuestas musicales ideales para escuchar, compartir y hasta animarse a bailar.
Será un evento para disfrutar con reposera, mantita y conservadora, y por qué no aprovechar los asadores de la costanera para preparar un buen asado, compartir la noche y disfrutar del show en un entorno natural único.
“Música, color, tradición y encuentro en una noche pensada para celebrar en uno de los espacios públicos más icónicos de la ciudad, en el marco de las actividades libres y gratuitas con que Alta Gracia disfruta a pleno la temporada de verano 2026”, reza el comunicado del Gobierno local.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
