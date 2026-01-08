Alta Gracia: a preparar la reposera que llega el Peñazo en la Costanera

(SN; Alta Gracia) El próximo sábado en la ciudad se realizará una nueva edición del “Peñazo en la Costanera”, uno de los encuentros favoritos del público lleno de música y tradición a pocos metros del arroyo.

A partir de las 20 del próximo sábado 10/1, en inmediaciones del Puente Armenia, se vivirá una verdadera fiesta al aire libre, con el espíritu de una gran peña para disfrutar en familia o con amigos.

Habrá shows en vivo de La Clave Trío, Jonás Torres y Los Amigos y La Bordona, con propuestas musicales ideales para escuchar, compartir y hasta animarse a bailar.

Será un evento para disfrutar con reposera, mantita y conservadora, y por qué no aprovechar los asadores de la costanera para preparar un buen asado, compartir la noche y disfrutar del show en un entorno natural único.

“Música, color, tradición y encuentro en una noche pensada para celebrar en uno de los espacios públicos más icónicos de la ciudad, en el marco de las actividades libres y gratuitas con que Alta Gracia disfruta a pleno la temporada de verano 2026”, reza el comunicado del Gobierno local.