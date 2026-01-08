Córdoba: una joven murió tras ser atropellada por un colectivo

(SN; con información de La Nueva Mañana) Una mujer falleció tras ser atropellada por un colectivo en el centro de la ciudad de Córdoba. La joven estaba cruzando la avenida Vélez Sarsfield en la esquina de la calle 27 de Abril, cuando fue embestida por un ómnibus de la empresa Coniferal.

La chica de 27 años murió luego del impacto. Los primeros testimonios recolectados por la Policía señalaron que la víctima se encontraba cruzando por la senda peatonal. El accidente ocurrió en una de las arterías con más circulación de la zona, en un día marcado por la presencia de una fuerte lluvia, informó LNM.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el deceso de la víctima. quien, de acuerdo a los primeros testimonios, habría sido embestida mientras cruzaba la calzada por la senda peatonal.

Personal policial trabajan en el lugar, mientras se realizan las pericias correspondientes. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.