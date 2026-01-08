Córdoba: una joven murió tras ser atropellada por un colectivo

Córdoba: alertan fuertes tormentas para toda la provincia
La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático informó que se mantiene vigente la alerta meteorológica por lluvias intensas con abundante caída de agua y ocasional granizo.
(SN; con información de La Nueva Mañana) Una mujer falleció tras ser atropellada por un colectivo en el centro de la ciudad de Córdoba. La joven estaba cruzando la avenida Vélez Sarsfield en la esquina de la calle 27 de Abril, cuando fue embestida por un ómnibus de la empresa Coniferal.
La chica de 27 años murió luego del impacto. Los primeros testimonios recolectados por la Policía señalaron que la víctima se encontraba cruzando por la senda peatonal. El accidente ocurrió en una de las arterías con más circulación de la zona, en un día marcado por la presencia de una fuerte lluvia, informó LNM.
Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el deceso de la víctima. quien, de acuerdo a los primeros testimonios, habría sido embestida mientras cruzaba la calzada por la senda peatonal.
Personal policial trabajan en el lugar, mientras se realizan las pericias correspondientes. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.
En total son 63 los bomberos, quienes responden a diferentes fuerzas, tales como brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC y voluntarios trabajan en la Comarca Andina, en Chubut.
El Gobierno de Córdoba se solidarizó con la situación desatada en la Patagonia, donde el fuego arrasó con más de do
El dato fue revelado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que alertó una "significativa pérdida del poder adquisitivo de los hogares cuyos ingresos no lograron ajustarse al mismo ritmo que el aumento del costo de vida".
El Gobierno provincial informó una importante ampliación de la infraestructura gasífera, una política pública que “fortalece el desarrollo regional y mejora la calidad de vida de miles de cordobeses”.
La reapertura marca un hito para uno de los corredores escénicos más emblemáticos de la provincia, que combina valor paisajístico, patrimonio histórico y una obra de ingeniería única.
Crónica de una caída anunciada entre los muros del Complejo Penitenciario.
Tres responsables de complejos de alojamiento coincidieron en que no registran antecedentes tan malos. Señalan que el movimiento que se observa en las rutas es "turismo de cordobeses". Las causas.
Desde la Cámara de GNC informaron que el incremento tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de desarmar el Plan Gas.ar, que dejó el precio liberado a la oferta y la demanda
Conocido como "El Francés" Viarnes, quien estaba vinculado al escándalo narco en la Policía de Córdoba, su cuerpo fue hallado en un descampado de Florencio Varela con seis disparos de arma de fuego.
