Alta Gracia: removieron vehículos que obstruían rampas de accesibilidad

Alta Gracia: brindarán un taller de Inteligencia Artificial destinado a jóvenes
La propuesta está destinada a jóvenes de entre 15 y 24 años y contempla una introducción práctica al universo de la IA generativa.
El Gobierno local continúa con la remoción de vehículos en estado de abandono y mal estacionados ubicados en la vía pública.Municipales09 de enero de 2026SN
(SN; Alta Gracia) En el marco de las tareas de inspección, el Gobierno local continúa con la remoción de vehículos en estado de abandono o mal estacionados ubicados en la vía pública.
En este caso, los rodados fueron retirados debido a que además obstruían rampas de accesibilidad destinadas a personas con discapacidad.
Estos operativos son llevados a cabo por la Secretaría General y de Recursos Humanos a través del Área de Tránsito y Seguridad Vial. Primero se realizaron relevamientos y/o denuncias de los vecinos, que tienen como objetivo mejorar el orden y seguridad vial del espacio público.
En total, durante el 2025 se removieron 55 vehículos.
El correspondiente monitoreo para los barrios Cafferata, Residencial el Crucero, 25 de Mayo, Sur y General Bustos se realizará mañana viernes 9 de enero.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
El Gobierno de la ciudad anunció modificaciones transitorias en el funcionamiento de algunos dispensarios durante los meses de enero y febrero. El Centro de Salud Nº 3 funcionará como eje central de la atención.
En el Cine Teatro Monumental Sierras se proyectará la película “Minecraft”. Además se aguarda por una semana repleta de actividades en estas vacaciones de verano.
La Municipalidad anunció importantes descuentos para el pago de tributos locales en forma anualizada. Hay tiempo hasta el próximo 20 de enero.
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
La mujer de 27 años estaba cruzando la avenida Vélez Sarsfield por la senda peatonal cuando un ómnibus urbano, de la empresa Coniferal, la chocó en medio del temporal de lluvia que azota a la provincia.
Un Renault Logan despistó y terminó impactando de frente contra una estructura eléctrica en el km 785, a la altura de Rafael García. El conductor y su acompañante, ambos de 34 años, fueron asistidos por Vittal y trasladados al Hospital regional.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.