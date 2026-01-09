Alta Gracia: removieron vehículos que obstruían rampas de accesibilidad

(SN; Alta Gracia) En el marco de las tareas de inspección, el Gobierno local continúa con la remoción de vehículos en estado de abandono o mal estacionados ubicados en la vía pública.

En este caso, los rodados fueron retirados debido a que además obstruían rampas de accesibilidad destinadas a personas con discapacidad.

Estos operativos son llevados a cabo por la Secretaría General y de Recursos Humanos a través del Área de Tránsito y Seguridad Vial. Primero se realizaron relevamientos y/o denuncias de los vecinos, que tienen como objetivo mejorar el orden y seguridad vial del espacio público.

En total, durante el 2025 se removieron 55 vehículos.