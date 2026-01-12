Buenos Aires: asesinaron a Viarnes, nombre fuerte del narcoescándalo en Córdoba

(SN; con información de La Nueva Mañana) El pasado sábado 10 de enero en el partido de Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires encontraron el cuerpo de Juan Francisco Viarnes, más conocido como "El Francés", quien fue asesinado a balazos y abandonaron su cuerpo en un descampado. Su nombre no pasa desaprecibido para Córdoba, ya que se trata de una figura clave del narcoescándalo en Córdoba vinculado con la Policía.

Viarnes se encontraba prófugo de la Justicia y era intensamente buscado por Interpol. Según la informacipon que trascendió, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

"El Francés" alcanzó notoriedad allá por 2013, cuando se desató el llamado "narcoescándalo" en la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba, convirtiéndose en una pieza cleve de la investigación sobre la resonante causa que desnudó una trama de corrupción en el seno de la fuerza de seguridad provincial.

Entre las acusaciones se contempla informante de la Policía, doble agente, traficante, hasta que reapareció en Paraguay como "médico". Se encontraba prófugo buscado por Interpol y su cuerpo apareció el sábado acribillado de seis balazos, en un crimen con claros signos de venganza mafiosa, informó LNM.

Viarnes utilizó numerosas identidades para sortear el accionar judicial, registraba antecedentes en Córdoba, Paraguay y Chubut. Supo manejarse con credenciales falsas que lo presentaban como un coronel retirado del Ejército, entre otros roles. La sospecha histórica es que operaba como un agente encubierto.

“El Francés” había llegado a la zona de Berazategui en noviembre pasado, buscando fijar allí un domicilio y así tramitar un nuevo registro de conducir.

El cuerpo de Viarnes fue encontrado por personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela de la Policía Bonaerense durante una recorrida preventiva por las calles Holmberg y Paysandú, en un descampado de la zona. El hombre se encontraba recostado sobre su lateral derecho, sin signos vitales.

Al arribo del SAME, el médico interviniente constató el fallecimiento, mientras que personal de Policía Científica, junto a la UFI N°1, realizó las tareas de rigor.