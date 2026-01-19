Anisacate: un ladronzuelo que no tuvo en cuenta que hay gente que sí se mete

(Anisacate; SN).- La mañana del domingo 18 de enero no trajo el silencio esperado a la vera de la Ruta 5. A las 08:40, cuando el sol empezaba a castigar el asfalto del Kilómetro 34, el aire en la esquina de Belgrano y Colectora se rompió con un grito de auxilio. No fue un domingo cualquiera en el local "Crocantino"; fue el escenario donde el azar, la audacia y la ley se cruzaron en un instante de tensión pura.

Grito y reacción

Todo comenzó con el sonido metálico de una Honda XR 190. La moto, estacionada en la vía pública, era el objetivo de un joven de 25 años que creyó ver en la distracción matutina su oportunidad de escape. Pero el plan se desmoronó cuando la vendedora del comercio, al percatarse del movimiento, lanzó un pedido de ayuda que encontró eco inmediato en la calle.

Un hombre de 38 años, cuya identidad se reserva bajo el manto de la valentía anónima, no miró hacia otro lado. Mientras el motor de la Honda se negaba a ser cómplice del robo, el vecino intervino. En un despliegue de "justicia de a pie", el ciudadano logró reducir al sospechoso, inmovilizándolo contra el suelo antes de que pudiera perderse en la geografía de Anisacate.



El Final del Camino

La espera fue breve. Los uniformados de la Departamental Santa María, alertados por el llamado de emergencia, llegaron al lugar cuando la situación ya estaba bajo el control del civil. El sospechoso, un joven que ahora deberá explicar sus actos ante la justicia, pasó de la ambición de la velocidad al frío de las esposas en cuestión de minutos.

"Se destaca la colaboración ciudadana en la prevención del delito", señalaron fuentes policiales. En un mundo que a veces parece indiferente, el vecino de Villa Satita recordó que la seguridad, a veces, empieza con quien decide no ser un simple espectador.

El detenido fue trasladado a la sede policial, mientras la Honda XR 190 regresaba a manos de su dueña. En la intersección de Belgrano y Colectora, el movimiento volvió a la normalidad, pero quedó flotando la sensación de que, en esta zona, la calle todavía tiene quien la cuide.