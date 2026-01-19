Anisacate: un ladronzuelo que no tuvo en cuenta que hay gente que sí se mete

Jorge Conalbi AnzorenaOpinión20 de enero de 2026
El marketing y la política obligan a funcionarios a derramar un optimismo que dificilmente pueda sostenerse con los números que sugen de los relevamientos de la primera quincena de enero.
SNCultura21 de enero de 2026
Del 4 al 8 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Encuentro Anual de Colectividades. La organización confirmó que el acceso al predio incluirá una consumición obligatoria y que no habrá sectores diferenciados de ubicación
SNPolítica21 de enero de 2026
En un discurso cargado de autoidolatría, ataques a Venezuela y coqueteos con Donald Trump, el Presidente emitió su mensaje en el Foro Económico Mundial. Presentó su gestión como una epopeya libertaria y hasta se animó a un “Make Argentina Great Again”, confirmando que, además de ideas importadas, también importa eslóganes.
Víctor HughesPoliciales21 de enero de 2026
Un control rutinario en barrio Los Pinos terminó con el secuestro de un Volkswagen Vento con pedido vigente desde 2025. El conductor, de 40 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.
SNMedio Ambiente22 de enero de 2026
Vecinos de la calle Juan Nieto reportaron un fuerte olor que provoca irritación nasal. Desde la Municipalidad de Alta Gracia confirmaron que no hay fumigaciones oficiales y se comprometieron a rastrear el origen del fenómeno.