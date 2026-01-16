Malagueño: usurpación “pacífica” hasta que apareció el machete

Un hombre denunció que un grupo de diez personas ingresó a su terreno ubicado en barrio San Nicolás. Cuando los efectivos llegaron al lugar, una mujer los enfrentó armada con un machete. Fue detenida y la investigación continúa para identificar al resto de los involucrados.

Policiales16 de enero de 2026Víctor HughesVíctor Hughes
WhatsApp Image 2026-01-16 at 4.52.52 PM

(SN; Malagueño) Este viernes, un llamado al 911 puso en alerta a la Departamental, cuando hombre de 65 años denunció que diez personas estaban usurpando su terreno en la localidad de Malagueño, precisamente ubicado sobre calle Mariano Moreno, sin numeración, en Barrio San Nicolás.

Al arribar al lugar, el panorama se tornó aún más tenso. Una mujer de 29 años se enfrentó al personal policial con amenazas verbales, mientras empuñaba un machete, intentando impedir el avance del procedimiento.

Ante la agresión y el riesgo inminente, los efectivos la detuvieron y secuestraron el arma blanca utilizada. La mujer fue trasladada a la sede policial, donde quedó alojada a disposición del Magistrado Interviniente.

La causa continúa abierta y se llevan adelante diversas diligencias para identificar al resto de las personas involucradas en la presunta usurpación. Las autoridades buscan determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

