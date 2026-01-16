Malagueño: usurpación “pacífica” hasta que apareció el machete

Alta Gracia: dos motociclistas heridos tras caer al asfalto
En Boulevard Pellegrini, una motocicleta despistó y ambos ocupantes cayeron sobre la calzada. Fueron asistidos por emergencias y trasladados al Hospital Regional.
Un hombre denunció que un grupo de diez personas ingresó a su terreno ubicado en barrio San Nicolás. Cuando los efectivos llegaron al lugar, una mujer los enfrentó armada con un machete. Fue detenida y la investigación continúa para identificar al resto de los involucrados.Policiales16 de enero de 2026Víctor Hughes
(SN; Malagueño) Este viernes, un llamado al 911 puso en alerta a la Departamental, cuando hombre de 65 años denunció que diez personas estaban usurpando su terreno en la localidad de Malagueño, precisamente ubicado sobre calle Mariano Moreno, sin numeración, en Barrio San Nicolás.
Al arribar al lugar, el panorama se tornó aún más tenso. Una mujer de 29 años se enfrentó al personal policial con amenazas verbales, mientras empuñaba un machete, intentando impedir el avance del procedimiento.
Ante la agresión y el riesgo inminente, los efectivos la detuvieron y secuestraron el arma blanca utilizada. La mujer fue trasladada a la sede policial, donde quedó alojada a disposición del Magistrado Interviniente.
La causa continúa abierta y se llevan adelante diversas diligencias para identificar al resto de las personas involucradas en la presunta usurpación. Las autoridades buscan determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Un llamado al 911 alertó a la policía sobre un intento de ingreso a una vivienda en calle Lavalle. Al llegar, los efectivos encontraron un Ford Focus estacionado frente a la casa y a un hombre de 31 años dentro del vehículo. Al no poder justificar su presencia, fue aprehendido y el rodado secuestrado
Un joven de 21 años terminó esposado luego de arremeter con su moto contra un inspector de tránsito e intentar fugarse en plena calle Marcelo Garlot. El episodio, breve pero violento, dejó a un agente lesionado.
La Departamental Santa María llevó adelante un intenso Operativo de Saturación en Alta Gracia, Villas Ciudad de América y Potrero de Garay. Hubo controles en avenidas, barrios, balnearios y zonas turísticas, con secuestro de motocicletas y participación de diversas unidades especiales para reforzar la seguridad en plena temporada estival.
El accidente ocurrió en las primeras horas de este miércoles. El motociclista cayó a la banquina de la ruta y fue trasladado al Hospital Misericordia para una evaluación más profunda.
La FPA incautó varias dosis de cocaína, la suma de $645.200 y diversos elementos vinculados a la comercialización de narcóticos.
La Intendenta protagonizó un nuevo episodio caricaturezco: se hizo filmar intentando pagar por ventanilla facturas que dbió pagar por transferencia. La deuda municipal supera los 500 millones de pesos.
El sujeto de 50 años es señalado como la persona que había acordado un encuentro con la mujer el domingo pasado en el Parque Sarmiento, tras conocerse a través de una aplicación de citas.
Luego de la segunda noche, el festival Mionca llega a su cierre en el Parque del Sierras Hotel. Desde las 19, el público tendrá la última oportunidad de disfrutar música, gastronomía y un ambiente que volvió a conquistar a la ciudad.