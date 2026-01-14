Bouwer: un motociclista de 63 años despistó en ruta 36 y terminó hospitalizado

(SN; Bouwer) Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles ocurrió un accidente en la localidad de Bouwer, precisamente sobre el kilómetro 795 de la ruta 36, donde un motociclista despistó de la carretera y terminó en la banquina.

Fuentes policiales informaron que se trata de un hombre de 63 años, quien se conducía a bordo de una moto marca Brava. Por causas a establecer, el motociclista perdió el control y cayó al costado de la ruta.

En el lugar estuvo presente el personal de emergencias de Vittal, quien asistió al conductor y lo trasladó al Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.