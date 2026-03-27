Dádivas: la PSA allanó la TV Pública por el vuelo de Adorni a Punta del Este

(Buenos Aires; SN) Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó este viernes un procedimiento en la TV Pública en el marco de la investigación por el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La medida, dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, apuntó a reunir documentación sobre las contrataciones de la productora del periodista Marcelo Grandio, señalado como cercano al funcionario. Según fuentes judiciales, el requerimiento incluyó montos de contratos, registros de ingresos y egresos, así como la justificación de inasistencias laborales.

La causa busca determinar si existieron delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. En ese contexto, los investigadores intentan establecer si el financiamiento del vuelo privado a Uruguay pudo haber estado vinculado a los contratos que Grandio mantiene con la emisora estatal.

En paralelo, la secretaria del piloto Agustín Issin declaró ante la Justicia que el viaje fue pagado por el propio Grandio, en línea con lo ya manifestado previamente por el piloto. Ese testimonio reforzó la hipótesis que analiza la fiscalía sobre una posible contraprestación indebida.