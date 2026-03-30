Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

San Cristóbal- un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

(San Cristóbal; SN) Un violento episodio sacudió este lunes por la mañana a la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado a una escuela y mató a un compañero.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, ubicada sobre calle J. M. Bullo al 1402. Según la información preliminar, el agresor, un adolescente de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno, en momentos en que se realizaba el izamiento de la bandera, y comenzó a disparar.

Como consecuencia del ataque, varios estudiantes resultaron heridos y uno de ellos, de 13 años, falleció en el lugar.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en toda la ciudad. Intervienen las autoridades policiales y judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo el menor logró ingresar al establecimiento con el arma.