Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero
Policiales30 de marzo de 2026SN
El ataque ocurrió en San Cristóbal. Un adolescente disparó en el patio, dejó varios heridos y un estudiante de 13 años fallecido.
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