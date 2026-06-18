Rafael García: una camioneta se incendió por completo sobre la ruta C-45

(Rafael García; SN) Una camioneta Peugeot Partner fue consumida por las llamas este miércoles por la tarde mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura del kilómetro 46, en jurisdicción de Rafael García.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 y movilizó a efectivos policiales y a una dotación de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia.

Según informó la Departamental Santa María, al llegar al lugar los uniformados entrevistaron al conductor, de 32 años, y a su acompañante, de 60, quienes relataron que el vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaban por causas que aún se intentan establecer.

Los ocupantes intentaron controlar el fuego por sus propios medios, pero el avance de las llamas los obligó a abandonar la unidad por razones de seguridad. Cuando los bomberos lograron extinguir el incendio, el vehículo ya había sufrido daños totales.

Como consecuencia de la situación, el conductor fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia debido a una crisis nerviosa. No se informaron lesiones físicas.

El episodio se suma a otros incendios de vehículos registrados en los últimos años sobre distintos tramos de la ruta C-45. De hecho, en octubre del año pasado otro automóvil resultó destruido por el fuego en cercanías de Rafael García, en un hecho de características similares.

Por el momento, las causas que originaron el incendio de la Peugeot Partner continúan bajo investigación.