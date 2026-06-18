Córdoba: murió la mujer herida tras la explosión de un celular en un auto

(Córdoba; SN) Lucila Pagani, la mujer que había resultado gravemente herida tras una explosión ocurrida dentro de un automóvil en la ruta E53, murió en las últimas horas luego de permanecer internada en estado crítico.

La víctima, de 47 años y docente universitaria, se encontraba alojada en la unidad de terapia intensiva del Instituto del Quemado, donde recibía asistencia respiratoria mecánica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según las primeras hipótesis de la investigación, el episodio se habría originado cuando un teléfono celular conectado al sistema de carga del vehículo sufrió una violenta detonación dentro del habitáculo.

Sin embargo, las autoridades aclararon que las causas exactas del hecho todavía no fueron determinadas y que continúan los peritajes técnicos para establecer qué provocó la explosión.

El caso generó conmoción debido a la inusual mecánica del incidente y a la gravedad de las heridas sufridas por la mujer.

Por el momento, la investigación sigue en curso y los especialistas trabajan para determinar si la detonación estuvo relacionada con el teléfono, el cargador o algún otro elemento presente en el vehículo al momento del hecho.

La muerte de Pagani transformó el episodio en una causa de consecuencias fatales, mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias para esclarecer las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.