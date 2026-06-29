Alta Gracia: lo detuvieron con el botín a pocas cuadras de la vivienda

(Alta Gracia; SN) Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en barrio Liniers, luego de ser acusado de ingresar a una vivienda y sustraer distintos elementos.

Según informó la Departamental Santa María, el procedimiento se inició alrededor de las 00:20, tras un llamado de emergencia que alertó sobre un presunto robo en una casa ubicada en la zona de Paseo 9 de Julio y Talcahuana.

Al llegar al lugar, personal de la Patrulla Preventiva entrevistó a un hombre de 45 años, quien manifestó que momentos antes habría visto a un sujeto salir de su domicilio con varios objetos.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un operativo en el sector y localizaron al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Tras reunir testimonios y elementos de interés para la causa, procedieron a su aprehensión.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar los objetos que habrían sido sustraídos. El hombre fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.