Adorni, cada vez más complicado: detectan consumos por $139 millones bajo sospecha

(Buenos Aires; SN, con información de NA).- La situación judicial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que trascendiera que durante su paso por el Gobierno nacional registró consumos con tarjetas de crédito por 139 millones de pesos, una cifra que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Noticias Argentinas, los gastos relevados corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei, y marzo de 2026, momento en que Adorni aún ejercía como jefe de Gabinete.

La documentación incorporada al expediente indica que, en distintos meses, los consumos registrados superaban ampliamente los ingresos declarados por el entonces funcionario. Según la investigación, hasta fines de 2025 Adorni percibía un salario cercano a los 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que los gastos con tarjetas oscilaban entre los 4 y los 6 millones de pesos por mes.

Tarjetas de terceros y compras de tecnología

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la utilización de tarjetas de crédito pertenecientes a colaboradores directos del ex funcionario.

La pesquisa detectó compras por más de 5,1 millones de pesos realizadas con plásticos a nombre de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y de Luis Aluju, empleado de la entonces Vocería Presidencial.

La hipótesis que analiza la fiscalía sostiene que el empleo de tarjetas ajenas habría buscado ocultar el verdadero volumen de gastos destinados, principalmente, a la adquisición de equipamiento tecnológico vinculado a videojuegos.

En ese marco, Schiuma declaró el martes ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 y confirmó haber prestado su tarjeta de crédito para la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, adquirido en agosto de 2025 por 2.184.999 pesos. La funcionaria sostuvo que posteriormente recibió el dinero en efectivo por parte de Adorni.

Ese testimonio pasó a integrar el conjunto de evidencias que analizan el fiscal Pollicita y su equipo.

Reformas pagadas en efectivo

La investigación también incorpora otras operaciones patrimoniales que buscan determinar el origen de los fondos utilizados por el ex funcionario.

Entre ellas figura la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Ese pago constituye otro de los movimientos patrimoniales bajo análisis y forma parte de la reconstrucción financiera que realiza la Justicia.

Esperan el informe patrimonial definitivo

Antes de resolver los próximos pasos procesales, el fiscal aguarda el informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de elaborar un análisis integral del patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Ese estudio será determinante para establecer si existe una evolución patrimonial compatible con los ingresos declarados por el ex funcionario.

Una vez recibido ese informe, el Ministerio Público evaluará intimar a Adorni para que presente una explicación sobre el origen de los fondos y la composición de su patrimonio.

Si esas justificaciones fueran consideradas insuficientes o inconsistentes, la fiscalía podría solicitar al juez federal Ariel Lijo que cite al ex jefe de Gabinete a prestar declaración indagatoria, profundizando una causa que continúa acumulando pruebas y testimonios.