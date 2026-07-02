Economía: la precarización laboral ya alcanza a casi la mitad de los trabajadores

(Alta Gracia; SN) El economista y docente universitario Eduardo González Olguín sostuvo que el mercado laboral argentino atraviesa un fuerte proceso de deterioro y afirmó que el actual modelo económico tiene como uno de sus pilares la precarización del empleo.

Durante su columna en Siempre Radio, el especialista analizó distintos indicadores laborales y aseguró que, desde el inicio de la actual gestión nacional, aumentó la informalidad, cayó el empleo registrado y se profundizó la pérdida de puestos de trabajo en la industria.

"La centralidad de este modelo es una centralidad de precarización laboral", afirmó al analizar las consecuencias de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Eduardo González Olguín, economista y docente universitario

Casi la mitad trabaja en la informalidad

González Olguín sostuvo que, de acuerdo con estadísticas oficiales, entre el primer trimestre de 2024 y el primero de 2025 unas 600.000 personas pasaron a desempeñarse en condiciones de informalidad.

Según explicó, el trabajo informal urbano representa actualmente el 44% de la fuerza laboral, una cifra que equivale a casi la mitad de los trabajadores del país.

A ese escenario sumó la pérdida de 539.000 empleos formales, de los cuales aproximadamente tres cuartas partes corresponden al sector privado.

"Este gobierno dice 'viva el sector privado', pero lo que más ha destruido son justamente empleos formales del sector privado", cuestionó.

Más desempleo y subocupación

El economista también señaló que el desempleo pasó del 6,1% al 7,8% de la población económicamente activa, mientras que la subocupación —personas que trabajan menos horas de las que necesitan— también registró un incremento.

Según indicó, más de un millón de argentinos enfrenta actualmente problemas vinculados al mercado laboral entre desempleo, subocupación e informalidad.

Además, cuestionó la metodología utilizada para medir el empleo, al señalar que una persona es considerada ocupada aunque haya trabajado apenas una hora durante la semana previa al relevamiento.

"Con una hora esa persona significa que está ocupada", remarcó.

"La reforma laboral no generó empleo formal"

Otro de los puntos abordados fue el impacto de la reforma laboral.

Para González Olguín, los datos disponibles muestran que el objetivo oficial de generar empleo registrado no se está cumpliendo.

"Toda la reforma laboral tenía como discurso generar puestos de trabajo formales. Bueno, esto no está pasando para nada", sostuvo.

La industria, entre los sectores más afectados

Finalmente, el economista afirmó que la industria continúa liderando la pérdida de empleo registrado.

Según explicó, ese sector perdió 79.000 puestos de trabajo, mientras que solo tres de las dieciséis ramas industriales registraron crecimiento durante la actual gestión.

"Lo que muchos ya empiezan a llamar 'industricidio' explica buena parte del aumento de la precarización y la pérdida de empleo formal", concluyó.