Nación: denuncian penalmente a Milei por autorizar tropas de EE.UU. por decreto

Marino denunció la inconstitucionalidad de los ejercicios de tropas norteamericanas en Argfentina.

(Buenos Aires; SN, con información de NA).- El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la autorización, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), del ingreso al país de tropas de Estados Unidos que participaron de ejercicios militares en bases de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La presentación, patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat, fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Además del mandatario, la denuncia alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari.

Los fundamentos de la denuncia

Según sostiene Marino en el escrito presentado ante la Justicia, más de 350 efectivos militares estadounidenses participaron durante 42 días de los ejercicios denominados "Daga Atlántica" y "PASSEX", que incluyeron operaciones con el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz.

El legislador afirma que la embarcación ingresó a la Zona Económica Exclusiva Argentina y recuerda que el presidente Milei aterrizó sobre la cubierta del buque durante una visita oficial, donde además firmó una bandera argentina.

La denuncia sostiene que el Poder Ejecutivo habría avanzado sobre facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva al Congreso.

En ese sentido, Marino cita el artículo 75, inciso 28, que establece que corresponde al Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas argentinas fuera del país.

Asimismo, invoca la Ley 25.880, que regula estos procedimientos y, según el denunciante, impide que tales autorizaciones sean otorgadas mediante un decreto presidencial.

La presentación también menciona el inciso 25 del artículo 75 de la Constitución, que reserva al Congreso la facultad de autorizar la declaración de guerra o la celebración de la paz.

Los delitos denunciados

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.

En el escrito, Marino contextualiza la presentación en el escenario internacional y sostiene que las decisiones del Gobierno argentino se producen "en el marco de la guerra de Donald Trump e Israel contra Irán", conflicto respecto del cual considera que Milei manifestó un alineamiento político sin autorización del Congreso.

También hace referencia a las tensiones entre Estados Unidos y Cuba y afirma que es necesario "recurrir a todos los instrumentos institucionales" para frenar lo que considera una violación de la Constitución Nacional.

"Milei está subordinando a las Fuerzas Armadas argentinas a la Gran Norteamérica, el plan de guerra, invasión y anexión de Trump y Hegseth contra la Patria Grande. No lo podemos permitir", concluye el legislador en la denuncia.

El patrocinio de Barcesat

La presentación lleva la firma del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los juristas con mayor trayectoria en litigios de derecho público en la Argentina. Profesor universitario y especialista en Derecho Constitucional, Barcesat ha participado en numerosas acciones judiciales vinculadas al control de constitucionalidad de decretos presidenciales y otras decisiones del Poder Ejecutivo.