Fortalecer a Santilli: el jefe de Gabinete absorbe Interior y gana poder para negociar con las provincias

(Buenos Aires; SN) El presidente Javier Milei avanzó con una profunda reestructuración del Poder Ejecutivo y concentró en la Jefatura de Gabinete las principales funciones de articulación política con las provincias. La medida se concretó tras la salida de Manuel Adorni y fortalece el rol del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien absorberá las competencias que hasta ahora correspondían al Ministerio del Interior.

Los cambios fueron oficializados mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde el Gobierno argumentó que la reorganización busca lograr una "mejor gestión".

Con esta decisión, el Ministerio del Interior deja de existir como cartera independiente y todas sus funciones pasan a depender de la Jefatura de Gabinete, un esquema similar al que ya había funcionado en 2024 cuando Guillermo Francos ocupó ambos roles.

El objetivo: negociar con los gobernadores

La principal misión de Santilli será sostener el diálogo político con los gobernadores aliados y garantizar los acuerdos necesarios para que el oficialismo continúe reuniendo los votos que necesita en el Congreso.

Para esa tarea se creó la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que estará a cargo de Guillermo Ignacio Devitt, quien tendrá la responsabilidad de coordinar la relación con las provincias, centralizar los pedidos legislativos y seguir de cerca las negociaciones parlamentarias.

Además, bajo su órbita quedarán áreas estratégicas como Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

Por su parte, Gustavo Javier Coria, hasta ahora secretario de Interior, fue designado vicejefe de Gabinete y tendrá bajo su responsabilidad áreas vinculadas a Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Parques Nacionales y la Corporación Puerto Madero, entre otros organismos.

Un gabinete más reducido

La reorganización también redujo la estructura ministerial del Gobierno nacional, que quedó integrada por ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado.

En paralelo, la Presidencia absorbió directamente varias áreas estratégicas mediante la creación de la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, que dependerán exclusivamente de Javier Milei.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quedó formalmente al frente de la Secretaría de Vocería Presidencial, mientras que Fabián Horacio Fernández asumió como secretario de Comunicación y Medios.

La reestructuración representa uno de los primeros movimientos políticos de fondo tras la salida de Manuel Adorni y apunta a fortalecer la capacidad de negociación del Gobierno nacional en una etapa clave para el tratamiento de proyectos en el Congreso y la relación con los gobernadores.