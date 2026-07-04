Alta Gracia: más de 250 emprendedores participaron de la primera edición de Impulsa

(Alta Gracia; SN).- Más de 250 comerciantes, emprendedores, profesionales y representantes de pequeñas y medianas empresas participaron este sábado de la primera edición de Alta Gracia Impulsa, una jornada de capacitación orientada a brindar herramientas para afrontar los desafíos que plantean la digitalización, la innovación tecnológica y las nuevas formas de comercialización.

La propuesta se desarrolló durante la mañana y reunió a especialistas que abordaron distintos ejes vinculados al desarrollo de negocios, entre ellos la inteligencia artificial aplicada a las PyMEs, el marketing basado en datos, el comercio electrónico y la logística, con el objetivo de acercar conocimientos y estrategias para mejorar la competitividad de los emprendimientos locales.

La apertura estuvo encabezada por el viceintendente a cargo del Ejecutivo, Jorge De Napoli, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de generar espacios de formación destinados a fortalecer el entramado comercial y emprendedor de la ciudad.

Posteriormente, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, Marcos Torres Lima, realizó un análisis del contexto económico y comercial actual y sostuvo que el Estado debe acompañar a vecinos, comerciantes y emprendedores frente a las transformaciones que atraviesan las formas de vender, comunicar y hacer crecer sus proyectos.

En ese marco, el funcionario provincial remarcó el papel de las políticas públicas para facilitar la adaptación a los nuevos desafíos que plantea el entorno digital y favorecer el desarrollo de las iniciativas productivas locales.

Uno de los espacios más valorados por los asistentes fueron las Clínicas de Negocio, donde emprendedores y comerciantes pudieron acceder a asesoramiento personalizado, plantear consultas específicas e intercambiar experiencias con especialistas en distintas áreas.

Desde la organización señalaron que la convocatoria superó las expectativas y consideraron que esta primera edición permitió consolidar un ámbito de capacitación, vinculación e intercambio destinado a fortalecer el ecosistema emprendedor y comercial de Alta Gracia.

La iniciativa buscó acercar herramientas prácticas para mejorar procesos, incorporar nuevas tecnologías y potenciar las ventas, en un escenario donde la transformación digital ocupa un lugar cada vez más relevante para el desarrollo de los pequeños y medianos emprendimientos.