Comunidad Regional: Fey desmintió a Contini y aclaró cuál será el rol de Cuello

(Santa Maria; SN) – Después de las duras acusaciones de Natalia Contini contra el Gobierno provincial, el presidente de la Comunidad Regional Santa María, Marcos Fey, desactivó el argumento central de la Intendenta: Matías Cuello no fue incorporado como representante de Anisacate ni ocupará el lugar institucional dejado por el Municipio.

Fey explicó en diálogo con Siempre Radio que el concejal opositor podrá asistir, escuchar y expresarse durante las reuniones, pero no integrará la comisión regional ni participará de las votaciones.

“No planteamos la incorporación de Matías”, afirmó el también intendente de Malagueño. Según precisó, la invitación se extiende a cualquier concejal o ciudadano interesado en conocer los programas y temas tratados en ese espacio.

La aclaración le baja el tono institucional a una disputa que Contini había llevado hasta el gobernador Martín Llaryora. En un video dirigido al mandatario, la Intendenta acusó a funcionarios provinciales de desconocer la voluntad popular y “atacar el sistema democrático” mediante la supuesta designación de Cuello como representante de Anisacate.

La incorporación denunciada por Contini, sin embargo, no ocurrió.

Cuello no reemplazará a la Intendenta

Fey diferenció expresamente la posibilidad de participar en una reunión de la integración formal de la Comunidad Regional.

“Participar no significa integrar el organismo”, explicó. También señaló que un concejal opositor de Alta Gracia o cualquier ciudadano de otra localidad podría concurrir, escuchar los debates y expresar su posición.

La diferencia aparece al momento de decidir. Solamente los integrantes institucionales de la comisión pueden votar, mientras que Cuello no tendrá esa facultad.

“La representación de las ciudades dentro de la Comunidad está en la posibilidad de votar. Anisacate decidió desvincularse y, por eso, no quedó voto”, sostuvo Fey.

De esta manera, el concejal no reemplazará a Contini, no hablará institucionalmente en nombre del Departamento Ejecutivo y tampoco podrá comprometer al municipio en ninguna decisión.

Fey ratificó la autonomía de Anisacate

Otro de los argumentos utilizados por Contini fue que la invitación a Cuello desconocía la autonomía municipal y la decisión aprobada por el Concejo Deliberante de abandonar la Comunidad Regional.

Fey negó esa interpretación y ratificó la validez de la salida.

“Respetamos la institucionalidad de la decisión que tomó la Intendenta y que avaló el Concejo. La participación es voluntaria, no compulsiva”, explicó.

La Ley Provincial 9.206 respalda esa afirmación. La norma establece que la integración de municipios y comunas a las comunidades regionales es “absolutamente voluntaria” y debe resolverse mediante una ordenanza o resolución de sus autoridades.

También determina que la comisión regional está compuesta por intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales. Los concejales no forman parte automáticamente de su conducción.

Anisacate, por lo tanto, continuará fuera del organismo y no tendrá representación formal ni voto. La presencia eventual de Cuello no modifica la decisión adoptada por Contini y el Concejo Deliberante.

Una pelea política sin conflicto institucional

Fey sostuvo que la apertura de las reuniones busca evitar que los vecinos de Anisacate queden sin información sobre programas provinciales vinculados con seguridad, infraestructura, producción y servicios.

“No es una acción contra nadie, sino a favor de la comunidad de Anisacate”, aseguró.

La aclaración no elimina el enfrentamiento político entre Contini, Cuello y dirigentes provinciales, pero sí despeja el supuesto conflicto institucional denunciado por la Intendenta.

No hubo reemplazo, desconocimiento de la autonomía municipal ni transferencia del voto de Anisacate hacia la oposición. Contini decidió retirar al municipio y la Comunidad Regional aceptó esa determinación.

Cuello podrá ocupar una silla durante las reuniones, como cualquier otro participante. La representación y el voto de Anisacate, en cambio, seguirán vacantes por decisión de su propio Gobierno.