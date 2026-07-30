Anisacate: Cuello respondió a Contini, “La representación no es patrimonio de quien gobierna”

Matias Cuello - Siemrpe Radio

(Anisacate; SN) – El concejal Matías Cuello respondió mediante una carta abierta a la intendenta Natalia Contini y defendió su participación en la Comunidad Regional Santa María, luego de que la mandataria cuestionara su incorporación y acusara a funcionarios provinciales de desconocer la voluntad expresada por los vecinos en las elecciones municipales.

La controversia comenzó con un video que Contini dirigió al gobernador Martín Llaryora. Allí reclamó que se respete “la institucionalidad del cargo” que ocupa y acusó a dirigentes del oficialismo provincial de intentar someter políticamente a los gobiernos locales que no se alinean detrás del legislador Facundo Torres.

“Me he retirado de la Comunidad Regional Santa María por una decisión pura y exclusivamente de gestión”, afirmó Contini. Según la intendenta, ese ámbito era utilizado con fines políticos y quienes no aceptaban el alineamiento quedaban reducidos a ser personas “con voz y sin voto”.

La mandataria también cuestionó directamente la incorporación de Cuello, quien fue su adversario en las elecciones municipales y actualmente integra el Concejo Deliberante desde la oposición.

“Decidieron incorporar a alguien que no fue elegido para gestionar Anisacate. Muy por el contrario, no lo eligieron. Perdió las elecciones”, sostuvo Contini, antes de pedirle a Llaryora que hablara con Torres para que “deje de atacar el sistema democrático”.

“La representación no es patrimonio exclusivo de quien gobierna”

Cuello decidió responder mediante una carta pública. En primer lugar, reconoció que no fue elegido para conducir el municipio, pero recordó que sí recibió el voto de una parte de la comunidad para ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

“En una democracia, la representación no es patrimonio exclusivo de quien gobierna”, expresó el concejal.

Cuello sostuvo que la legitimidad democrática también alcanza a concejales, legisladores y diputados elegidos mediante el voto popular. En ese sentido, cuestionó la idea de que solamente quien ocupa el Departamento Ejecutivo puede representar los intereses de una localidad.

El dirigente aclaró, además, que su presencia en la Comunidad Regional no busca reemplazar a Contini ni asumir las facultades que corresponden a la Intendencia.

Su participación se produce como invitado y con voz, pero sin voto. Por lo tanto, Cuello no ocupa formalmente el lugar institucional del municipio ni puede votar decisiones en nombre de Anisacate.

El lugar que dejó vacío el municipio

El concejal responsabilizó a Contini por haber retirado a la localidad del espacio regional y no haber designado a ningún integrante de su gabinete para mantener la representación institucional.

“Usted decidió no solo dejar de asistir a la Comunidad Regional, sino también no designar a ningún representante de su gabinete y apartar a Anisacate de ese ámbito de trabajo conjunto”, señaló.

Frente a esa situación, Cuello afirmó que aceptó la invitación para que los vecinos pudieran conocer las políticas, los proyectos y las gestiones debatidas dentro del organismo.

La Ley provincial 9206 establece que la incorporación de municipios y comunas a las comunidades regionales es voluntaria y debe resolverse mediante una ordenanza o una resolución comunal. Estos organismos fueron creados para coordinar acciones entre gobiernos locales y la Provincia, generar políticas de desarrollo y atender problemáticas que exceden los límites de cada localidad. Ley 9206

En la práctica, la decisión de Contini dejó a Anisacate sin voto institucional dentro de la Comunidad Regional. La incorporación de Cuello no revierte esa situación: le permite participar de las reuniones y realizar planteos, pero no sustituye la representación formal que debería ejercer el Ejecutivo municipal.

Dos formas enfrentadas de entender la representación

El cruce expone una discusión que supera las diferencias personales entre Contini y Cuello. La intendenta sostiene que permitir la participación de su adversario electoral implica desconocer la autoridad otorgada por los vecinos al Ejecutivo municipal.

Cuello, en cambio, plantea que haber perdido la elección a intendente no elimina la legitimidad que obtuvo al resultar electo concejal y que la oposición también representa a una parte de la comunidad.

En su carta, el dirigente enumeró como asuntos regionales compartidos la seguridad, las rutas, el ambiente, la producción, el empleo y la infraestructura. Según afirmó, ninguno de esos problemas puede ser resuelto por un municipio de manera aislada.

También cuestionó que Contini denunciara una utilización partidaria de la Comunidad Regional mientras mantiene encuentros únicamente con referentes de su propio espacio político.

“Las campañas electorales tienen su tiempo; las instituciones deben estar siempre al servicio de la gente”, concluyó Cuello.

Mientras la intendenta reclama al gobernador que intervenga para impedir lo que considera un avance político sobre su gestión, el concejal ratificó que seguirá asistiendo a las reuniones a las que sea convocado. Anisacate, sin embargo, continuará sin voto dentro de la Comunidad Regional mientras el Ejecutivo no retome su participación o designe formalmente a un representante.