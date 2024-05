HORÓSCOPO DEL SÁBADO 11 DE MAYO, 2024

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Jornada para afilar la inteligencia. Alternativa que surge frente a problema en el trabajo. Deberán tomar la opción que más les resulte rápidamente. Aparentan actitud de enojo por parte de sus parejas, de todos modos siempre es mejor la autenticidad. Digan. A veces sólo damos señales de algo que nos pasa.



Momento de color: azulino.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sería un día con bastante movimiento de cosas. Examinen propuesta que viene de familiares. No se acostumbren a descartar sin chequear. Una invitación al diálogo que les llega desde donde menos imaginan les haría muy bien aceptar. Siempre hay posibilidades de cambio. Ampliar nuestra manera de concebir las cosas.



Momento de color: verde.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sensación de cansancio por la falta de tiempo en este día. Clasifiquen para esta jornada ardua los tiempos que puedan dedicar a las prioridades. No se sujeten a nada que entorpezca sus planes futuros con respecto a sus actividades. A veces el mismo miedo que tenemos a los cambios nos genera trabas. Aliento.

Momento de color: coral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Aprendan a distinguir las cosas que pueden darles oportunidades de mejora. No obstruyan ustedes mismos las oportunidades por culpa de la inseguridad. Si no mantenemos la autoestima alta no es fácil crecer. Los logros en el plano afectivo les darán la tranquilidad necesaria. Sólo uno sabe bien lo que espera de la vida.



Momento de color: ámbar.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día para demostrar la fortaleza de carácter sacando el nerviosismo. Mantengan una actitud de bajo perfil frente a disputas que surjan en su lugar de trabajo. La expectativa en el plano afectivo se cumpliría si dan el primer paso. Llamado importante. No teman mostrar lo que sienten, no se nieguen a sentir.



Momento de color: fucsia.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Jornada con ansias de lograr cosas personales. Compañerismo y compenetración con personas de su entorno laboral. Sepan buscar el momento justo para hacer los planteos que tienen en mente. No se detengan y permítanse sentir. Los virginianos deberían aprender a dejarse llevar un poco más por las emociones.



Momento de color: marrón.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Traten de calmar sus nervios en este día sensible. Su entusiasmo con respecto a esa persona tardará un poco más de lo esperado en llevarse a cabo. Un anticipo llega en el momento justo y les abre un panorama más claro de su parte laboral. Saber esperar, saber no perder las esperanzas es base en la vida.



Momento de color: frutilla.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Buena jornada para utilizar el don escorpiano de la intuición. La calidad de sus modos les abrirá una puerta. No se comprometan a realizar una inversión por ahora, surgirán cosas nuevas que se proyectarían mejor. Sabor a nostalgia afectiva. Tiempo al tiempo sobre todo cuando tenemos que preservarnos de sufrir.



Momento de color: rosa.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Deberán proceder con cautela y tranquilidad mental en este día activo. Una advertencia en el área laboral les evitará cometer un error. Las cosas están un poco ásperas en su lugar de trabajo, opinen lo necesario. La tranquilidad en sus hogares los ayudará a pasar los malos ratos. No tomarse las cosas tan a pecho.



Momento de color: blanco.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Buen ánimo y predisposición en todo contacto o situación. Reunión clave con personas con las que deberán discutir algo importante. Usen su simpatía y calidez. Aflora una nueva posibilidad de conectarse con alguien de su pasado afectivo. A veces hay cosas que quedan pendientes y no podemos evitar pensar en ellas.



Momento de color: celeste.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Mejoría en varios puntos que los mantenían preocupados en el área familiar. Asperezas limadas en el trabajo por opiniones encontradas. Una inquietante revelación les hará tratar de mantener un diálogo profundo con sus parejas. Buen momento para hablar la verdad. Mantengan una actitud comprensiva frente a los problemas internos de los demás.



Momento de color: carmesí.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Interesante diálogo con las parejas, día que podrían traer un nuevo punto de partida. Verdad y alegría en reunión con personas del entorno laboral. Conmemoran algo que los unirá más en el plano familiar. Llamados esperados que los pondrá en mejor perspectiva. Permítanse vivir cosas fuera de su rutina emocional.



Momento de color: violeta.