Indignación: reacción vecinal por la detención de un trabajador

(SN; Alta Gracia) La detención de un empleado municipal que -según se informó oficialmente desde la Departamental Santa María- "insultaba y arrojaba bolsas de residuos a los automovilistas", podría tener inesperadas derivaciones.

El parte de prensa oficial difundido por la Departamental durante la mañana de este sábado, informó: "Personal policial informa que mientras se encontraba patrullando el sector observa a un Masc. Mayor ( Empleado municipal ) que se encontraba realizando la recolección de residuos e insultaba y arrojaba residuos a los automovilistas. Por lo que el personal intenta calmarlo y ver lo que le pasaba y este se ofusca propinando golpes de puño al personal, lesionándolo a la altura del ojo. Se procede a la aprehensión. Posterior traslado a la comisaria".

Paralelamente, comenzó a circular un video que registra la detención, en el que el trabajador ya reducido por los efectivos (no hay imágenes de los momentos previos) en el suelo, esposado y sujetado por cuatro uniformados, no deja de repetir una y otra vez que se encontraba trabajando. Alrededor del detenido, otros dos policías rodean el accionar de la fuerza. Además, sobre la calle estaban estacionados una camioneta y dos motocicletas de la policía.

El despliegue policial resulta llamativo ante un hecho que solo involucra a una persona.

Sobre el final de la grabación, una vecina le recriminó a los uniformados que esposaron al municipal: “No tienen derecho a hacer esto, no les hizo nada. Por qué no agarran a los ladrones o a los que abusan de los chicos, no tienen cara”.

La publicación de la información generó un alto impacto entre las audiencias de SN, muchos de los cuales comenzaron a aportar datos y otros repudiaron la detención a través de sus comentarios.

Otra versión de los hechos indica que en realidad el empleado -mientras se encontraba haciendo "el achique", como se denomina al proceso de ir aculando la basura en un lugar hasta que llega el camión- tuvo un entredicho agresivo con una mujer que sería funcionaria judicial. El altercado produjo la intervención de un oficial de policía de alto rango, quien vestía de civil y aparentemente acompañaba a la empleada de Tribunales.

Fuentes gremiales -que pidieron reserva de identidad- le dijeron a SN que a los otros empleados municipales les llamó la atención la "prepotencia del hombre contra el recolector" y que "insistía y lo seguía diciéndole que lo iba hacer meter preso" hasta que el conflicto escaló en agresividad.

Versiones similares fueron las que aportaron vecinos de la zona a este medio. Además, identificaron al policía de civil que en un video aparece hablando por celular como el acompañante de la funcionaria.

SN también pudo saber que el trabajador detenido es considerado uno de los más eficientes en la tarea de recolección y que suele trabajar hasta dos o tres turnos seguidos. Se trata de una persona que en determinado momento se sometió a tratamientos psicológicos. Los vecinos ya lo conocen y suelen ignorar la verborragia agresiva que en ocasiones presenta, sin que se produzcan situaciones como la de esta ocasión.